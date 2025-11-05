Congo-Kinshasa: Sénat - Mukoko Samba rassure sur la stabilité du franc congolais et la protection du pouvoir d'achat

Le vice-Premier ministre et ministre de l'Économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a répondu ce mardi 4 novembre devant le Sénat à une question d'actualité du sénateur Janvier Mwisha Kasiwa. Ce dernier s'interrogeait sur les mécanismes mis en place par le Gouvernement et la Banque centrale pour expliquer l'appréciation du franc congolais face aux devises étrangères, alors que la population continue de se plaindre de la perte de son pouvoir d'achat.

Le sénateur Mwisha a exprimé ses préoccupations quant à l'écart entre les indicateurs macroéconomiques et la réalité vécue par les Congolais :

« L'appréciation du franc congolais est visible sur le marché de change, mais la population ne ressent pas d'amélioration dans son quotidien ».

Il a demandé au ministre de préciser les stratégies mises en oeuvre pour que cette stabilité profite réellement aux citoyens.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le gouvernement mise sur la rigueur et la coordination

En réponse, Daniel Mukoko Samba a réaffirmé l'engagement du gouvernement à maintenir la stabilité macroéconomique et à protéger le pouvoir d'achat. Il a évoqué :

Des réformes accompagnées de mesures d'encadrement efficaces,

Une gestion anticipative et coordonnée avec la Banque centrale,

Une discipline budgétaire renforcée,

La mobilisation accrue des recettes intérieures.

Selon lui, ces efforts ont déjà permis une baisse des prix de certains produits de première nécessité.

Le ministre a présenté une feuille de route visant à maintenir un taux de change stable et équilibré, en insistant sur la nécessité de restaurer la confiance dans la monnaie nationale, symbole de souveraineté.

Dans leurs interventions, plusieurs sénateurs ont salué les efforts du gouvernement, tout en insistant sur l'urgence de traduire ces mesures en améliorations tangibles dans le vécu quotidien des ménages congolais.