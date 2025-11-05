Congo-Kinshasa: Le Professeur Dr Célestin Kadima Luguluabo - ' La Journée Gynéco-Obstétricale de l'UOM vise à renforcer les pratiques de la césarienne dans le Grand Kasaï'

5 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

L'Université Officielle de Mbuji-Mayi a organisé, dimanche 02 novembre, la première Journée Gynéco-Obstétricale du Grand Kasaï, rassemblant plusieurs médecins venus des provinces de Lomami, Kasaï Central et Sankuru.

Placée sous le thème : « Guide d'une bonne pratique de la césarienne, de la préparation jusqu'à la prise en charge du nouveau-né », cette rencontre scientifique avait pour but de renforcer les capacités du personnel médical sur les dernières recommandations en matière de césarienne.

Le Professeur Dr Célestin Kadima Luguluabo, chef du département de gynécologie obstétrique de l'université, a indiqué que cette initiative vise à réactualiser les connaissances des praticiens dans un contexte où la maternité gratuite et les soins du nouveau-né sont déjà en vigueur dans la province.

L'Université Officielle de Mbuji-Mayi entend faire de ce rendez-vous un événement annuel, afin de contribuer au renforcement du système de santé maternelle et infantile dans le Grand Kasaï.

