Congo-Kinshasa: Plus de 180 jeunes avocats formés à l'éthique et à la déontologie professionnelle à Beni

Une centaine de jeunes avocats et d'avocats stagiaires venus des principales villes du Nord-Kivu (Goma, Bukavu, Butembo) ainsi que de Kinshasa prennent part depuis lundi 03 novembre à Beni, chef-lieu provisoire de la province du Nord-Kivu, à une formation sur l'éthique et la déontologie de la profession d'avocat.

Organisée par le Barreau du Nord-Kivu, cette session de trois jours vise à renforcer les compétences de ces jeunes professionnels, récemment admis à la liste des stages ou inscrits au tableau avec dispense de stage, dont plusieurs ont prêté serment le 31 octobre 2025.

Des objectifs clairs pour une profession crédible

Maître César Fazila, bâtonnier du Nord-Kivu, a précisé les objectifs de cette formation :

« Cette session concerne près de 180 jeunes avocats. L'objectif est de leur transmettre les connaissances, les compétences et les outils nécessaires pour exercer leur métier de manière éthique et responsable. »

Il a également souligné l'importance de cette initiative pour développer leur conscience professionnelle, leur maîtrise des règles déontologiques, et surtout renforcer la confiance du public dans la profession d'avocat.

Une profession en pleine structuration

Cette formation marque une étape importante dans l'intégration de la jeune génération d'avocats au sein du système judiciaire congolais. Elle s'inscrit dans une dynamique de professionnalisation accrue du barreau, avec un accent particulier sur l'éthique, la responsabilité et la rigueur professionnelle.

Le Barreau du Nord-Kivu entend renouveler ce type d'activités régulièrement pour accompagner les jeunes avocats dans leur montée en compétence et leur engagement au service de la justice.