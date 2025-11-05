Congo-Kinshasa: La population du Maniema encouragée à s'engager dans l'agriculture durable

5 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le ministre d'État en charge de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, Muhindo Nzangi, a exhorté la population de la province du Maniema à s'investir davantage dans l'agriculture, notamment les cultures pérennes, comme levier de développement économique. C'était à l'occasion de la deuxième édition de la conférence sur les mines, l'énergie et les infrastructures, organisée le 3 novembre à Kindu.

Le ministre a insisté sur l'importance de l'agriculture comme moteur de croissance, surtout dans une province encore confrontée à de nombreux défis d'infrastructures.

« Le gouvernement de la République dirigé par le Président Félix Tshisekedi est engagé dans le développement du pays et du Maniema en particulier. On ne peut pas développer cette province sans la désenclaver », a-t-il souligné.

Des actions concrètes annoncées

Muhindo Zangi a annoncé la réhabilitation du premier grand Centre d'appui à la production et à la sécurité alimentaire (CAPSA) du Maniema, ainsi que le lancement d'une campagne de promotion des cultures pérennes, notamment le café, le cacao et le palmier à huile.

Il a également promis la création de pépinières publiques dans chaque secteur et chefferie, afin de faciliter l'accès aux plants pour les agriculteurs intéressés :

« Cela permettra à toute personne désireuse de planter ces cultures de le faire sans grande difficulté. Le travail est déjà lancé, et la population doit s'en approprier », a-t-il indiqué.

Un appel à la confiance

Enfin, le ministre de l'Agriculture a lancé un appel à la confiance et à l'engagement communautaire :

« Nous sommes à un tournant déterminant pour le développement intégral de la RDC. Il est temps que chaque citoyen joue sa partition », a-t-il conclu.

Cette initiative s'inscrit dans la vision gouvernementale de diversification de l'économie, en misant sur l'agriculture comme secteur stratégique au service du bien-être des populations rurales.

