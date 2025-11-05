La troisième édition de la Semaine Culinaire du Centre de Référence des Métiers du Tourisme (CRMT) a été clôturée avant-hier, samedi, à Saint-Louis. Après le plat du "Ceebu Jën" codifié l'an dernier au niveau dudit établissement, des chefs cuisiniers sénégalais et français se sont penchés cette fois-ci sur le plat du Yassa (Poulet Yassa et Yassa Poisson) en vue de le codifier et le préserver. Il s'agissait pour eux d'élaborer une fiche technique qui renseigne sur comment cuisiner ce fameux plat originaire de la Casamance. La cérémonie s'est déroulée en présence de l'Ambassadrice de France au Sénégal, du Maire de Saint-Louis, du Recteur de l'UGB ainsi que plusieurs autres autorités.

Pendant une semaine, des étudiants formés en restauration et leurs encadreurs, tous des chefs cuisiniers de renommée internationale, se sont attelés à la préparation des plats poulet yassa et yassa poisson au niveau du Centre de Référence des Métiers du Tourisme (CRMP). Cela s'inscrit dans le cadre de la troisième édition de la semaine culinaire tenue du 27 octobre au 02 novembre 2025. « La première édition, c'était sur la valorisation des produits locaux. Ensuite, nous avons eu une deuxième semaine culinaire qui a porté sur le Ceebu Jën et aujourd'hui, l'honneur était à la Casamance pour la codification et la protection du plat du yassa, notamment le poulet yassa et le yassa poisson.

C'est aussi l'occasion que nous avons de proposer au Ministère de la Formation Professionnelle d'avoir des recettes sénégalaises dans les curricula de formation. Nous sommes vraiment satisfaits parce que tous nos partenaires sont là autour de nous. Le satisfecit est total et nous sommes ravis du bon déroulement de cette semaine culinaire », s'est félicitée Mme Aïda Ndir Yaméogo, la présidente du Conseil d'Administration du CRMT. Ils sont au total cinq chefs-cuisiniers du Sénégal et d'Europe à avoir été mobilisés pour se pencher sur la codification de ce fameux plat bien aimé des Sénégalais.

« Le yassa célèbre le patrimoine culinaire sénégalais et on est en train dans le sillage du CRMT avec l'accompagnement de l'ambassade de France et d'autres partenaires. Nous sommes à la troisième édition. C'est une manière déjà d'assurer une normalisation dans la transmission parce qu'on travaille avec des femmes qui font la cuisine traditionnelle et les chefs sont là pour un peu normaliser, entrer dans l'innovation, mais aussi c'est pour agrandir un peu l'offre gastronomique du Sénégal. Parce que le Ministère du Tourisme travaille un peu sur cet aspect culturel qui n'est pas mis en valeur mais avec nos produits locaux et tout ce se passe, le CRMT a tout fait pour mettre en place ce programme et nous l'accompagnons avec l'ensemble des chefs-cuisiniers.

On va mettre un contenu valable qui sera transmis dans les écoles et qui permettra à l'offre gastronomique sénégalaise de grandir », a fait savoir Youssoupha Diémé, chef de cuisine de la résidence de l'ambassadrice de France au Sénégal, par ailleurs président de la fédération des chefs de cuisine du Sénégal. Ayant pris part elle aussi à cette cérémonie de clôture de la troisième semaine culinaire du CRMT de Saint-Louis, l'ambassadrice de France au Sénégal, Christine Fages, a apprécié positivement le plat du yassa qu'elle a dégusté sur place.

« Le yassa a été délicieux, je pense que personne ne me démentira. Nous avons eu aussi un délicieux dessert élaboré par une ancienne étudiante de ce centre. Pour nous, travailler avec le CRMT, c'est travailler à la fois à la codification mais aussi à la préservation de l'héritage culinaire sénégalais, à sa projection vers l'avenir. L'Institut français du Sénégal adhère à ce CRMT au quotidien. Nous envoyons en France, de concert, des étudiants du CRMT qui vont à Lille pour se perfectionner et des étudiants de Lille qui viennent ici. Et enfin, cette semaine culinaire qui clôture une semaine d'échanges sur le yassa. Et nous espérons que les étudiants sénégalais qui travaillent dans la restauration vont pouvoir s'appuyer sur des codifications de leurs plats nationaux et pouvoir les transformer à leur imagination et les projeter dans le 22ème siècle », a-t-elle déclaré. Le chef-cuisinier Raoul Coly, originaire de la Casamance et installé à Paris en France, a quant à lui tenu à apporter des éclairages sur l'origine de ce fameux plat du yassa et ses composants.

« Il n'y a pas de discussion là-dessus, le poulet yassa, en fait, est un plat d'origine casamançaise. Si on peut parler de régionalisation des plats, le poulet yassa ou le yassa au poisson, qui est le plus consommé d'ailleurs que le poulet yassa en Casamance, ils viennent de la Casamance et aujourd'hui, on a sublimé ces plats », a-t-il expliqué. La cérémonie a été clôturée par une séance de dégustation de ce fameux plat par les invités venus nombreux au niveau de centre.