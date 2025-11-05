Sénégal: Alignement des financements aux systèmes nationaux - Le Fonds mondial prône plus de transparence financière

Le Sénégal accueille depuis hier, mardi 4 novembre, une réunion consacrée à l'alignement des financements du Fonds mondial sur les systèmes nationaux de gestion des finances publiques. Cette rencontre, tenue à Dakar, a été marquée par une annonce majeure. En effet, l'ambassadeur d'Allemagne au Sénégal a révélé une contribution de son pays d'un milliard d'euros pour les trois prochaines années.

Selon le diplomate allemand Kai Baldow, les pays partenaires doivent maintenir leur engagement dans l'éradication des grands fléaux sanitaires, en renforçant la contribution publique. De son côté, Adda Faye, directrice financière du Fonds mondial, a insisté sur la nécessité d'une gestion transparente et rigoureuse des ressources pour optimiser la lutte contre les trois grandes pandémies -- le VIH, le paludisme et la tuberculose. Elle a lancé « un appel à l'action » afin de mieux répondre à la demande croissante d'appui dans ces domaines.

Une exhortation qui a trouvé un écho favorable auprès du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Ibrahima Sy. Ce dernier a rappelé que « depuis la mise en place du nouveau gouvernement, nous avons engagé une réforme en profondeur de la gouvernance du secteur de la santé, d'instaurer une gestion plus transparente, responsable et axée sur les résultats ». Il a aussi souligné que le partenariat entre le Sénégal et le Fonds mondial, entamé en 2004, repose sur « la confiance, la transparence et la performance ». À ce jour, le pays a bénéficié de plus de 574 millions de dollars américains en subventions, soutenant à la fois la lutte contre le VIH, la tuberculose, le paludisme, ainsi que le renforcement du système national de santé. Pour le cycle 2024-2026, le Sénégal a signé un nouvel accord de financement de 81 millions d'euros, dont 40,1 millions déjà décaissés, des ressources jugées essentielles pour renforcer les capacités et améliorer l'accès équitable aux soins sur tout le territoire.

Le ministre a salué des résultats « significatifs » : « plus de 36 000 personnes bénéficient d'un traitement antirétroviral ; 100 % des patients tuberculeux séropositifs sont sous ARV, et plus de 94 % des femmes enceintes séropositives ont reçu un traitement préventif durant leur grossesse. Dans la lutte contre la tuberculose, plus de 17 000 patients ont été diagnostiqués et traités. Quant au paludisme, plus de 11,2 millions de moustiquaires imprégnées ont été distribuées en 2025, et 95 % des cas suspects ont bénéficié d'un test parasitologique. » Il a ajouté que « cette réunion de haut niveau est une occasion stratégique pour renforcer la collaboration entre le Fonds mondial, les pays participants et nos systèmes nationaux ».

Au nom du ministère de la Coopération et du Plan, le directeur technique Gorgui Fall a rappelé que la santé dépasse le cadre strictement médical : « La santé n'est pas seulement une affaire sectorielle, elle est au coeur d'un changement de développement humain et d'une dynamique de progrès économique. » Il a salué les avancées réalisées par les pays africains, qui « ont adopté des mécanismes de financement innovants, orientés vers la performance et les résultats ». Ces nouveaux cadres, selon lui, « valorisent davantage nos capacités en traitant les problématiques liées à la structuration, à l'orientation et à l'optimisation de l'impact des ressources dans leurs secteurs de destination ».

Et de poursuivre : « Ces approches permettent de mieux aligner les objectifs opérationnels sur les réseaux d'intervention, de renforcer la responsabilisation des acteurs nationaux et de garantir une meilleure génération de ressources. Le Sénégal a pour mission de développer des instruments de financement plus dynamiques et adaptés aux réalités de ses territoires. »

Au-delà des engagements financiers, cette rencontre de Dakar symbolise une volonté commune. Celle de bâtir une gouvernance sanitaire fondée sur la transparence et la performance. En conjuguant rigueur budgétaire et solidarité internationale, les partenaires entendent donner un souffle nouveau à la lutte contre les pandémies mondiales.