Afrique: 6eme édition du FIDEPA - Balla Moussa Fofana appelle à une démocratie participative au service de la souveraineté africaine

Hier, mardi 4 novembre, s'est déroulée l'ouverture officielle de la sixième édition du Forum international de la démocratie participative en Afrique (FIDEPA). Placée sous le thème « De la résilience à la souveraineté : rôles des villes, des territoires et des acteurs », la rencontre a été présidée par Balla Moussa Fofana, ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires. Devant 38 délégations venues d'Afrique et d'ailleurs, le ministre a livré un plaidoyer fort pour une gouvernance locale ancrée dans les réalités africaines et portée par les citoyens.

« Aujourd'hui, le Sénégal reçoit des délégations du monde entier pour célébrer, échanger et définir une feuille de route fondée sur la démocratie participative », a déclaré M. Fofana à l'ouverture du forum. Selon lui, « cette démarche vise un seul objectif : faire en sorte que nos territoires soient des espaces où les choses s'inventent, et non de simples lieux où elles se subissent. »

Le ministre a insisté sur le rôle central des collectivités dans la construction de la souveraineté africaine et la mise en oeuvre des politiques de résilience. « Il n'est plus possible de relever les défis du développement avec des plans conçus en haut et déconnectés du terrain », a-t-il affirmé. Pour lui, le développement durable du continent ne peut se réaliser qu'à travers la mobilisation de « l'ensemble des citoyens, des jeunes, des femmes et des communautés locales ».

Balla Moussa Fofana a également souligné la nécessité de transformer les forums et conférences en véritables leviers d'action. « Le temps est révolu où l'on se réunissait simplement pour adopter des rapports et des protocoles. Désormais, il faut échanger des expériences concrètes, définir des feuilles de route et revenir évaluer nos avancées. » Cette vision, selon lui, doit incarner l'esprit des « nouvelles générations africaines », décidées à inventer un modèle de développement endogène, bâti sur les valeurs et les ressources du continent.

Pour le ministre, la clé de la transformation africaine se trouve dans les territoires eux-mêmes : « Si l'Afrique doit inventer son modèle de développement, cela se fera depuis nos communautés, par l'innovation de nos populations, la gestion de nos propres ressources et la mobilisation de tous. » Il a mis un accent particulier sur la place des femmes et des enfants dans cette dynamique : « Tout ce que nous ferons sans nos moitiés, sans les femmes, sera voué à l'échec. »

Évoquant le rôle de Dakar dans ce mouvement, Balla Moussa Fofana a salué la vision du maire Abass Fall et l'ambition portée par le projet Dakar Métropole. « Aujourd'hui, Dakar est une vitrine de la démocratie, une capitale africaine qui s'ouvre et voit grand. Avec cette dynamique, Dakar va écrire ses plus belles pages. »

En définitive, le ministre a appelé à un passage à l'action immédiat : « L'Afrique, ce n'est pas l'avenir, c'est le présent. Il faut innover, agir et transformer notre quotidien. » Ainsi, le Forum international de la démocratie participative s'impose comme un espace stratégique pour penser, mais surtout pour construire, une gouvernance africaine décentralisée, inclusive et souveraine.