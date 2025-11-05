Afrique: Flutterwave s'associe à Polygon pour lancer un réseau de paiement en Stablecoin

La fintech nigériane Flutterwave s'est associée à Polygon Labs pour déployer un réseau de paiement transfrontalier alimenté par des stablecoins dans 34 pays africains.

Le système s'appuiera sur l'infrastructure compatible avec l'Ethereum de Polygon pour rendre les transactions internationales plus rapides et moins chères

Les monnaies stables telles que l'USDT et l'USDC seront à la base du réseau, reflétant leur rôle croissant dans les transferts de fonds et les paiements commerciaux en Afrique.

La fintech nigériane Flutterwave s'est associée à Polygon Labs pour déployer un réseau de paiement transfrontalier alimenté par des stablecoins et couvrant 34 pays africains, selon Bloomberg. Le système s'appuiera sur l'infrastructure compatible Ethereum de Polygon pour rendre les transactions internationales plus rapides et moins chères.

Le PDG de Flutterwave, Olugbenga Agboola, a déclaré que l'initiative pourrait décupler les volumes de paiement de l'entreprise, car elle contourne les intermédiaires bancaires traditionnels. Le réseau s'appuiera sur des pièces de monnaie stables telles que USDT et USDC, qui jouent un rôle croissant dans les transferts de fonds et les paiements commerciaux en Afrique. Un rapport de 2024 Chainalysis a révélé que les transferts de fonds en stablecoins vers l'Afrique étaient environ 60 % moins chers que les transferts conventionnels de 200 dollars.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce partenariat intervient alors que l'adoption de la blockchain s'accélère en Afrique, sous l'effet des pressions inflationnistes et des dévaluations monétaires, en particulier au Nigéria. Flutterwave a déjà rejoint le Circle Payment Network et s'est associé à Hedera pour permettre les règlements USDC, signalant ainsi un changement stratégique vers une infrastructure basée sur la blockchain.

Daba est la principale plateforme d'investissement d'Afrique pour les marchés privés et publics. Télécharger ici

Points clés à retenir

L'alliance de Flutterwave avec Polygon la positionne à l'avant-garde de l'écosystème émergent des paiements pilotés par la blockchain en Afrique. En utilisant des stablecoins pour régler les transactions, le réseau s'attaque à deux des plus grands problèmes financiers du continent : la lenteur des transferts transfrontaliers et les coûts élevés des envois de fonds. La collaboration met également en évidence la façon dont les fintechs africaines sautent les systèmes bancaires traditionnels en adoptant les rails de la blockchain pour améliorer la liquidité et l'efficacité des transactions. Pour Polygon, le partenariat élargit son empreinte dans les applications financières du monde réel au-delà des marchés natifs de la crypto-monnaie. Avec de plus en plus de grandes entreprises - telles que Mastercard, Visa et Western Union - annonçant des plans d'intégration du stablecoin, l'Afrique devient un banc d'essai pour l'innovation mondiale en matière de finance numérique. La plateforme Flutterwave-Polygon pourrait constituer une nouvelle référence en matière d'interopérabilité et d'engagement réglementaire, offrant un aperçu de la manière dont les stablecoins pourraient sous-tendre les futures infrastructures de paiement dans les économies frontalières. En cas de succès, elle pourrait contribuer à connecter les marchés africains aux flux de capitaux mondiaux en temps réel, en modifiant la façon dont l'argent circule sur le continent.