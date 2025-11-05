Cote d'Ivoire: Ecobank Côte d'Ivoire enregistre une croissance de 15,4% de son bénéfice au troisième trimestre

Ecobank Côte d'Ivoire a enregistré un bénéfice net de 44,4 milliards de francs CFA (environ 77,9 millions de dollars) à la fin du mois de septembre 2025, soit une augmentation de 15,4 % en glissement annuel.

Ecobank Côte d'Ivoire a affiché un bénéfice net de 44,4 milliards de francs CFA (environ 77,9 millions de dollars) à la fin du mois de septembre 2025, marquant une augmentation de 15,4 % en glissement annuel, selon son rapport du troisième trimestre. Cette croissance est due à l'augmentation des marges d'intérêt, à l'accroissement des dépôts et à une forte réduction du coût du risque de crédit.

Le produit net bancaire a augmenté de 11,3 % pour atteindre 96,4 milliards de francs CFA, soutenu par une augmentation de 18,5 % des revenus nets d'intérêts à 66,6 milliards, tandis que les revenus hors intérêts ont diminué de 1,9 %. Le coût du risque a baissé de 54% à 0,7 milliard, reflétant l'amélioration de la qualité du portefeuille de prêts. Les charges d'exploitation ont augmenté de 7,6 % pour atteindre 43,1 milliards, mais le ratio coûts/revenus s'est légèrement amélioré pour s'établir à 44,7 %.

Le total des actifs a augmenté de 15,5 % pour atteindre 2,03 trillions de francs CFA, et les dépôts de la clientèle ont augmenté de 33,2 % pour atteindre 1,65 trillion. Les prêts nets ont augmenté de 4,7 % pour atteindre 938 milliards. Le rendement des capitaux propres (ROE) a atteint 29,7 %, contre 28,5 % en 2024, tandis que le taux de détérioration des prêts s'est maintenu à 3,8 %.

La croissance à deux chiffres des bénéfices d'Ecobank Côte d'Ivoire souligne sa forte résilience opérationnelle dans un contexte macroéconomique difficile. La capacité de la banque à augmenter sa marge d'intérêt tout en réduisant les coûts du risque de crédit a stimulé l'efficacité des bénéfices, soutenue par une forte augmentation des dépôts de la clientèle et la croissance du bilan. Malgré l'augmentation des dépenses d'exploitation, l'amélioration du ratio coût/revenu et le solide rendement des capitaux propres de près de 30 % d'Ecobank reflètent une gestion financière disciplinée et une solide qualité des actifs. L'augmentation des dépôts à faible coût est également le signe d'une confiance accrue des clients dans le réseau régional et les plateformes numériques de la marque. Alors que la concurrence s'intensifie dans le secteur bancaire ivoirien, Ecobank vise à maintenir sa croissance grâce à l'innovation numérique, au contrôle des risques et à l'amélioration de la qualité des prêts. Les résultats réaffirment le rôle d'Ecobank comme l'une des filiales les plus performantes au sein du groupe panafricain, bénéficiant de son modèle d'entreprise diversifié et de sa forte empreinte dans la région de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).