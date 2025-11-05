Burkina Faso: Le bénéfice de Coris Bank augmente de 6,3 % au troisième trimestre pour atteindre 93 millions de dollars

Coris Bank International (CBI SA), première institution financière du Burkina Faso, a enregistré un bénéfice net de 52,9 milliards de francs CFA (environ 93,5 millions de dollars) au troisième trimestre 2025.

Coris Bank International (CBI SA), première institution financière du Burkina Faso, a réalisé un bénéfice net de 52,9 milliards de francs CFA (environ 93,5 millions $) au troisième trimestre 2025, en hausse de 6,25% en glissement annuel, selon son dernier rapport d'activités.

Ce résultat marque une solide reprise après une baisse en 2024, soutenue par une meilleure maîtrise des coûts et un rebond de l'économie locale.

Le produit net bancaire a progressé de 9,7 % à 101,3 milliards de francs CFA, reflétant une meilleure dynamique opérationnelle. Les dépôts de la clientèle ont augmenté de 9,9 % pour atteindre 1 880 milliards de francs CFA, tandis que les prêts à la clientèle ont diminué de 3,2 % pour atteindre 1 200 milliards, la banque ayant adopté une approche plus sélective en matière de prêts. Le bénéfice avant impôt a augmenté de 7,8 % pour atteindre 58,1 milliards de francs CFA.

Coris Bank(BRVM : CBIBF) a déclaré que le rebond était dû à la stabilisation de l'économie, à la reprise des investissements publics et à l'expansion de l'infrastructure. La notation de crédit de la banque a été réaffirmée à AA (long terme) et A1 (court terme) avec une perspective stable par Bloomfield Investment Corporation.

Points clés à retenir

Les résultats de Coris Bank International reflètent la reprise macroéconomique progressive du Burkina Faso, soutenue par les investissements dans les mines et les infrastructures. La croissance régulière des dépôts et l'amélioration des marges de la banque témoignent de la confiance croissante des investisseurs et des consommateurs, en dépit d'une politique de crédit prudente. L'accent mis sur la discipline opérationnelle et le contrôle des risques a permis aux bénéfices de rebondir après une année 2024 difficile, au cours de laquelle le revenu net a fortement chuté en raison de l'augmentation du coût des risques. La résilience continue de CBI souligne sa position d'acteur clé dans le secteur bancaire ouest-africain, en maintenant une forte adéquation des fonds propres et une base de financement diversifiée. La réaffirmation de ses notations de crédit valide sa bonne gouvernance et sa gestion prudente des risques. Avec l'accélération de la croissance économique, qui devrait atteindre 6 % en 2025, la banque est prête à consolider son leadership sur le marché, en tirant parti de l'innovation numérique et des gains d'efficacité pour se développer dans la région de l'UEMOA, tout en maintenant sa rentabilité et la solidité de son bilan.