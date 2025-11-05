Soudan: Ambassadeur français - La France condamne les crimes de guerre par la milice des FSR à El Fasher et à Bara

L'Ambassadeur Français au Soudan, Bertrand Couchry, a affirmé la condamnation par son pays des crimes de guerre commis par la milice des Forces de soutien rapide dans les villes El Fasher et Bara.

Il a exprimé la position de la France soutenant le respect de la souveraineté et de l'unité territoriale du Soudan, soulignant que le respect de la souveraineté et de l'unité territoriale du Soudan n'était pas négociable, en affirmant l'engagement de son pays à ces principes, appelant à un Soudan uni, réconcilié et maître de son avenir.

Dans une déclaration à l'Agence Soudanaise de Presse (SUNA) lors de la cérémonie organisée mardi par l'Association de la langue française à Port Soudan à l'occasion de la visite de l'ambassadeur et de l'attaché culturel dans le pays, qui durera pour plusieurs jours, il a exprimé l'intérêt de la France pour mener des discussions constructives avec le Soudan au plus que jamais, appelant à saisir les occasions de discussion, dans n'importe quel forum, qu'il soit bilatéral ou multilatéral.

L'ambassadeur a fait allusion à la tragédie qui a vu El Fasher après l'entrée de la milice des Forces de soutien rapide dans la ville, tout en qualifiant ce qui a suivi de « série de crimes brutaux et répugnants » à El Fasher, à Bara et dans les environs.

Il a dit:« Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de condamner les crimes, les violations et les viols où qu'ils aient été commis, et d'attirer l'attention particulière à la communauté internationale sur la guerre au Soudan. En disant: " Cette guerre ne doit pas être oubliée ".

Il a souligné le retard de la voix du Soudan vers le monde pendant deux ans de guerre, indiquant qu'une partie de la communauté internationale a pris conscience aujourd'hui qu'il y a une guerre au Soudan à cause de ce qui s'est passé à El Fasher.

Il a exprimé son espoir voir la guerre cesser et le libre flux de l'aide humanitaire garanti partout, tout en appelant à l'instauration d'un dialogue national soudano-soudanais.

Il a affirmé l'engagement de la France à coopérer avec le Soudan pour nouer des discussions constructives, tant au niveau bilatéral que multilatéral, en vue d'un avenir pacifique et stable.