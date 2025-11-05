Afrique: L'ambassadeur Abou Fatma demande au Parlement africain de classer la milice comme organisation terroriste et de la traduire en justice

5 Novembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

L'Ambassadeur du Soudan en Afrique du Sud, Osman Abou Fatma, a demandé à l'Union africaine de classifier la milice des Forces de soutien rapide comme organisation terroriste, de ne pas agir avec elle et de ne pas permettre à ses dirigeants et à ses membres d'agir avec les pays africains.

Dans son discours mardi devant la session du Parlement africain, il a appelé au respect du droit international, du droit international humanitaire et des droits de l'homme.

Il a insisté sur la nécessité de dénoncer les violations commises par la milice à l'encontre du peuple soudanais et des États qui soutiennent les mercenaires.

Il a appelé à la responsabilisation et à traduire en justice les leaders de la milice et ses membres qui ont commis des crimes, afin qu'ils ne restent pas impunis.

