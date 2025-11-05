Cote d'Ivoire: Crise à l'Africa Sports - La Fédération ivoirienne de football interpellée

Plusieurs membres actif et statutaire du club plaident pour le report de l'assemblée générale élective.

A quelques jours de l'Ag élective de l'Africa Sports fixée au samedi 8 novembre 2025, la situation est tendue autour du club. Des voies s'élèvent un peu de partout et une crise pointe à l'horizon. Pour éviter la crise d'il y a quelques années, des membres actifs ont décidé de prendre le taureau par les cornes.

Zon Gaston, Assi Cho Eulalie, Ladji René Sébastien et d'autres membres ont organisé le mardi 4 novembre 2025, une conférence de presse au siège du club à la Riviera Bonoumin au cours de laquelle ils ont interpellé la Fif. « Nous interpellons la Fif pour mettre fin à la forfaiture », a déclaré Ladji René Sébastien, membre du comité universitaire, membre actif et statutaire, porte-parole de ces membres.

Il dénonce surtout l'Ag extraordinaire programmée, le 5 novembre, par certains membres au nom des 42 ayant pris part aux dernières élections en 2021. « Nous appelons les membres actifs et surtout ceux ayant participé à l'élection de 2021 à faire preuve de sagesse et de ne pas associer leur image à ceux qui veulent organiser cette assemblée générale extraordinaire. Une assemblée générale est convoquée par le président ou un organe statutaire », a-t-il ajouté.

Pour Ladji René, ce groupe dit de décideurs du club n'est pas légitime. « Le groupe des décideurs et le comité familial n'existent nulle part dans nos textes. Nous constatons malheureusement que ce sont les mêmes acteurs à la base des divisions à l'Africa qui ressurgissent », a-t-il fait savoir.

Pour Ladji Sébastien et les autres membres actifs présents à cette rencontre, il y a une incohérence dans ce groupe qui, à la fois décrie les textes et dit se baser sur les mêmes textes pour poser certains actes. « C'est une tentative de bicéphalisme que nous ne pouvons accepter », a-t-il poursuivi.

Figure emblématique du club vert et rouge, Cho Eulalie, a affirmé, quant à elle, que plusieurs membres actifs dont elle fait partie se désolidarisent de cette action menée par ce comité dit de décideurs du club.

Zon Gaston a, lui, appelé à l'apaisement et surtout à éviter le bicéphalisme pour aller dans le sens positif.