Cote d'Ivoire: Ligue 2/10e journée - Atlantis détrône Aboisso, l'Africa s'accroche

Le championnat national de Ligue 2 a connu sa dixième journée le week-end dernier. En déplacement à Aboisso, pour affronter la Reconnaissance Football club, dans le choc de la poule B, l'Africa Sports d'Abidjan a arraché un match nul (1-1). Ce résultat permet aux Oyés de grignoter un point au classement général pour passer de la 12e place à la 11e, avec 11 points.

Si ce résultat est favorable aux Aiglons, en revanche, on ne peut pas dire que l'équipe d'Aboisso a fait une bonne affaire, puisqu'elle avait perdu sa place de leader, avant cette journée. Les hommes du royaume Sanwi sont désormais logés au 2e rang, avec 17 points, derrière Atlantis Fc.

Ce dernier retrouve la tête de peloton, avec 19 points, grâce à sa performance (1-0) contre Issia Wazi (5e, 15 points). La 3e marche du podium est actuellement occupée par Leader Fc de Marcory (17 points), grâce à son duel remporté (1-0) devant Yamoussoukro Fc (4e, 15 points). Ils ont gravi deux échelons tandis que les Béliers perdent une place et descendent en 4e position.

Dans la poule B, Omnisports football club d'Adiaké (1er, 22 points) reste aux commandes de la poule A. Pareil pour son dauphin, l'As Divo (2e, 18 points). C'est la 3e place du podium qui a changé de locataire. Elle est occupée par Agir Football club (3e, 17 points).

Les hommes de Guibéroua sont talonnés par ceux de la cité balnéaire. Le Séwé Sport de San Pedro est rétrogradé à la 4e place et compte 16 points. Les Séwékés sont désormais à 6 points du leader de leur groupe.

Si la tête du classement dans les poules A et B ont connu quelques changements, ce n'est pas le cas dans les profondeurs du tableau.

Les Fermiers et les Écoliers de l'Efym dans la poule A, l'As Denguélé et l'Es Bafing sont encore scotchés à leurs places respectives (13e et 14e).