Sénégal: Podor - Un feu de brousse ravage plusieurs hectares de végétation entre Ouro Aly et Togan

Guédé Village — Un feu de brousse s'est déclaré entre les villages de Ouro Aly et Togan, dans le département de Podor (nord), ravageant plusieurs hectares de végétation, a appris l'APS auprès de la chargée de la commission élevage de la commune de Guédé Village.

L'incendie est survenu, mardi, vers 13 heures avant d'être maîtrisé dans la soirée grâce à la mobilisation des habitants, appuyés par l'association Dental Bamtaare Podor et les agents des Eaux et Forêts, a indiqué Aïssata Samba Sow.

"La solidarité communautaire a permis de circonscrire rapidement le feu et d'éviter qu'il n'atteigne les zones d'habitation et les pâturages", a-t-elle expliqué.

Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, mais des dégâts matériels et environnementaux sont en cours d'évaluation.

Mme Sow a salué la réactivité des populations et des services techniques tout en appelant à renforcer la sensibilisation sur la prévention des feux de brousse à l'approche de la saison sèche.

Depuis deux semaines, le département de Podor fait face à une série de feux de brousse sans précédent.

Le sinistre enregistré entre Ouro Aly et Togan fait suite à ceux survenus dans les communes de Gamadji Saré et de Ndiayène Pendao où plusieurs hectares de végétation avaient également été détruits.