Sénégal: Meilleurs sportifs 2025 - Edouard Mendy, Issiaga Kane, Franc, Ngagne Sène et Saly Sarr, plébiscités

Dakar — Edouard Mendy, Issiaga Kane (Jaraaf), Ngagne Sène, Emile François Gomis (Franc) et Saly Sarr ont été plébiscités comme "Meilleurs sportifs 2025" par l'Association nationale de la presse sportive (ANPS).

Le portier d'Al Ahli (élite saoudienne), Edouard Mendy, a remporté pour la deuxième fois le prix du Meilleur footballeur à l'étranger.

Il a obtenu 162 points, devant Papa Matar Sarr (Tottenham,116 points) et Nicolas Jackson (Chelsea/Bayern,109 points).

Edouard Mendy succède à son partenaire en sélection Nicolas Jackson.

Pour le titre de meilleur footballeur local, le milieu de terrain du Jaraaf, Issiaga Kane est arrivé en tête. Il succède à l'ancien portier du Jaraaf Cheikh Lo Ndoye.

Champion du Sénégal, Issiaga Kane a été désigné meilleur joueur de la Ligue 1 sénégalaise.

En lutte, Emile François Gomis (Franc) a été distingué comme "Meilleur lutteur avec frappe).

Le pensionnaire de Jambars wrestling academy compte deux succès cette saison devant Ama Baldé et Eumeu Sène. Il succède à sa tête de file, le roi des arènes Modou Lo.

En 2024, Franc avait remporté le titre de "Meilleur lutteur sans frappe".

Pour cette saison, Ngagne Sène succède à Emile François Gomis dit Franc comme "Meilleur lutteur sans frappe".

Le spécialiste du triple saut, Saly Sarr, a été plébiscité comme "Meilleur sportif de l'année".

Finaliste lors des derniers championnats du monde d'athlétisme, Saly Sarr est un des fers de lance de l'athlétisme sénégalais.

- Voici le palmarès des "Meilleurs sportifs 2025" de l'ANPS :

- Meilleur footballeur local (Prix Ibrahima Coulibaly : Issiaga Kane (Jaraaf)

- Meilleur footballeur à l'étranger (Prix Jules François Bocandé) : Edouard Mendy (Al Ahli, Arabie Saoudite)

- Meilleur lutteur avec frappe : Emile François Gomis (Jambars wrestling academy)

-Meilleur lutteur sans frappe (Prix Abdourahmane Ndiaye Falang) : Ngagne Sène.

- Meilleur sportif de l'année (Prix Amadou Dia Bâ) : Saly Sarr (triple saut)