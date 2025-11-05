Sénégal: Plus de 180 milliards FCFA mobilisés pour la mise en oeuvre du PASS, 2,6 millions de bénéficiaires visés

Dakar — Le gouvernement du Sénégal a mobilisé 180 milliards 388 millions 170 mille francs CFA pour la mise en oeuvre du Projet d'appui à la souveraineté alimentaire (PASS), dont les actions devraient bénéficier à 2,6 millions personnes, a-t-on appris mercredi du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Mabouba Diagne.

"Grâce à l'effort collectif du gouvernement et de nos partenaires, nous pouvons disposer aujourd'hui d'un financement consolidé d'environ 275 millions d'euros", à savoir "90 millions d'euros du FIDA, 62 millions d'euros du Fonds OPEP et 97 millions d'euros du Fonds italien pour le climat", a-t-il déclaré.

Selon le ministre de l'Agriculture, ce financement permet d'étendre le programme à 10 régions, avec l'intégration de Matam (nord).

Le PASS devrait impacter sur 220 000 ménages agricoles, soit 880 000 bénéficiaires directs, représentant près de 2,6 millions de bénéficiaires directs et indirects.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Sénégal, à travers ce financement, "démontre ainsi sa capacité à mobiliser des ressources d'envergure pour sa souveraineté alimentaire", a indiqué Mabouba Diagne.

L'objectif du projet est de contribuer à l'amélioration de la souveraineté alimentaire du pays et de sa résilience aux chocs, notamment en améliorant la production, la productivité, la durabilité et la résilience climatique de certaines chaînes de valeur.

Le projet vise aussi à améliorer les revenus des producteurs agricoles vulnérables, en particulier les femmes et les jeunes.

Le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire a également révélé qu'avec le financement attendu de la Banque européenne d'investissement, les fonds vont dépasser les 300 millions dollars américains, soit plus de 171 milliards de francs CFA.

Cet investissement va permettre l'intégration des régions de Saint-Louis et Ziguinchor au projet, d'après M. Diagne.

"Le PASS ne vient pas s'ajouter aux initiatives existantes. Il constitue l'un des leviers centraux de mise en oeuvre de notre feuille de route nationale agricole", a soutenu Mabouba Diagne.

Il a souligné que le PASS incarne et accélère la vision du gouvernement en "produisant davantage, en transformant localement, et en commercialisant efficacement".

Le PASS est une initiative phare soutenue par le Fonds international de développement agricole (FIDA), le Fonds de l'OPEP pour le développement international et le Fonds italien pour le climat.

"Nous soutenons une production résiliente et durable, la souveraineté semencière, la maitrise de l'eau, le programme de coopératives agricoles communautaires (CAC) avec la réalisation de 12 CAC modernes, en touchant plus de 1 000 jeunes entrepreneurs", a indiqué Matteo Marchisio, représentant du FIDA au Sénégal.

Le PASS, a-t-il dit, est "un programme transversal" qui soutient la production et la post-production.

"C'est vraiment un programme qui cherche à fédérer tous les acteurs qui sont impliqués dans la souveraineté alimentaire au Sénégal. Et la bataille de la souveraineté alimentaire ne se gagne pas seulement dans les champs. Elle se gagne dans toute la chaîne de valeurs", a affirmé M. Marchisio.