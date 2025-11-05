Sénégal: Diourbel - Renforcement de capacités des acteurs territoriaux sur les enjeux climatiques

Diourbel — Les acteurs des collectivités territoriales du département de Diourbel (centre) ont entamé mercredi, un atelier de renforcement de capacités sur les enjeux climatiques, à l'initiative du programme national de développement local (PNDL).

La rencontre, prévue sur deux jours, regroupe les douze maires du département ou leurs représentants, le Conseil départemental ainsi que des services techniques déconcentrés.

"Il est attendu, au sortir de cette rencontre, que les acteurs des collectivités territoriales du département de Diourbel soient sensibilisés et s'engagent à lutter contre les effets néfastes du changement climatique", a déclaré le colonel Babacar Dia, coordonnateur du projet "Supprimer les obstacles entravant l'accès des collectivités territoriales au financement climatique" au PNDL.

Il a rappelé que la lutte contre le changement climatique est une affaire collective nécessitant des actions concertées. Selon lui, les collectivités territoriales doivent se mobiliser pour accéder aux financements verts et renforcer leur résilience face aux défis climatiques.

Présidant la cérémonie d'ouverture, le préfet de Diourbel, Abdou Khadir Diop, a souligné la nécessité de doter les acteurs territoriaux de meilleures connaissances sur le changement climatique et ses impacts sur le cadre de vie.

Il a estimé que cette rencontre constitue également une opportunité pour les collectivités de mieux identifier les leviers permettant de tirer profit des fonds dédiés au climat.

A cet effet, le chef de l'exécutif départemental a suggéré la création d'un cadre de concertation dans le département pour faciliter l'élaboration et la mise en oeuvre de projets environnementaux adaptés.

Pour sa part, le maire de Ngohé, Serigne Modou Ngom, a réaffirmé l'engagement des élus à développer, en partenariat avec les services techniques, des projets environnementaux afin de bénéficier des financements verts et renforcer la résilience des territoires face aux effets du changement climatique.