Sénégal: L'Apix vante les opportunités sénégalaises devant 100 investisseurs étrangers

L'Agence pour la Promotion des Investissements et des Grands travaux (Apix) accueille depuis mardi 4 novembre, à Dakar, une délégation de 100 investisseurs étrangers issus de 25 nationalités. Pour la 4e édition de l'immersion des investisseurs de Dream Vc, l'agence vise à mobiliser des capitaux pour les entrepreneurs sénégalais et à renforcer l'attractivité du pays auprès des investisseurs internationaux.

Dakar se positionne, le temps d'une semaine, au coeur du capital risque africain. L'Agence nationale pour la Promotion des Investissements et des Grands travaux (Apix) organise la quatrième édition de l'immersion des investisseurs de Dream Vc. Ainsi, après les éditions de 2022, 2023 et 2024, qui se sont tenues respectivement à Zanzibar, au Maroc, et en Tunisie, 100 investisseurs, venus d'Afrique, d'Amérique du Nord et d'Asie, prennent part à cette rencontre stratégique allant du 3 au 8 novembre. Prononçant le mot d'ouverture, Ndèye Alioune Ndiaye, directrice Marketing et Commerciale de l'Apix, a salué la tenue de cette rencontre «destinée à créer des passerelles concrètes entre porteurs de projets locaux et capitaux internationaux».

Selon elle, « la présence d'une centaine d'investisseurs, venus de plus de 25 pays, témoigne d'une réalité nouvelle : le centre de gravité du capital et de l'innovation se déplace vers l'Afrique ». Elle a rappelé que le Sénégal s'est engagé dans une transformation structurelle profonde. « Notre pays s'est doté d'un nouveau Code des investissements plus incitatif et simplifié, de procédures administratives entièrement digitalisées via le Guichet unique de l'Apix et de Zones économiques spéciales modernes, à l'image de Diamniadio », a précisé Mme Ndiaye. Ces réformes, poursuit-elle, visent à offrir aux investisseurs un environnement stable, prévisible et compétitif. À en croire, la responsable de l'Apix, elles confirment la volonté du pays de devenir un « hub de prospérité, d'innovation et de durabilité au coeur de l'Afrique de l'Ouest ».

Ndèye Alioune Ndiaye d'évoquer les nombreux atouts du Sénégal, notamment sa position géographique stratégique, son appartenance à des communautés régionales fortes ainsi que la vitalité de ses secteurs clés comme les infrastructures, l'agriculture, l'énergie, le numérique et le tourisme. Elle a, dès lors, appelé les investisseurs à « co-créer des chaînes de valeur africaines, d'encourager la production locale et de placer la créativité africaine au coeur du développement ». De son côté, Moustapha Diop, directeur des Partenariats à l'Apix, a assuré les potentiels investisseurs de l'accompagnement de l'État à travers « un appui institutionnel de l'Agence via la création d'entreprise, la mise en relation avec le Fonsis, le Fongip ou les autres structures », pour leur permettre de s'implanter au Sénégal.