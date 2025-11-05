Sénégal: Budget 2026 - Ouverture des travaux de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale du Sénégal entame, ce jeudi 6 novembre 2025, l'examen du Projet de Loi de Finances (PLF) pour l'année 2026.

Sous la conduite de la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire, les ministres défileront jusqu'au 21 novembre devant les députés pour défendre les crédits alloués à leurs départements.

Cette étape cruciale du processus d'adoption du budget de l'État débutera par les exposés du ministre des Finances et du Budget et de celui de l'Économie, du Plan et de la Coopération, avant l'audition du ministère des Forces armées en fin de journée.

Au total, plus d'une vingtaine de ministères seront auditionnés sur la période, dont l'Enseignement supérieur, la Santé, l'Intérieur, l'Agriculture, l'Éducation nationale, les Infrastructures, l'Énergie, ainsi que les secteurs stratégiques du Commerce, de l'Industrie, du Numérique ou encore de la Transition écologique.

La Commission s'appuiera sur un ordre de passage fixé par la Conférence des Présidents. Les travaux se poursuivront avec l'examen des dépenses communes et la validation du projet de loi portant budget 2026, programmés le 21 novembre lors de la séance dédiée au ministère des Finances et du Budget.

À l'issue de cette phase technique, le Projet de Loi de Finances 2026 sera transmis aux séances plénières, dont la programmation sera communiquée ultérieurement par l'Assemblée nationale.

Voici le calendrier complet des travaux: