Sénégal: Édouard Mendy sacré meilleur footballeur sénégalais de l'année évoluant à l'étranger

5 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)

Auteur d'une saison exemplaire avec Al-Ahli et les Lions de la Téranga, Édouard Mendy a été désigné lauréat du Trophée Jules François Bocandé 2025, récompensant le meilleur footballeur sénégalais évoluant à l'étranger. Le gardien de but du club saoudien s'est imposé avec 162 votes, devançant Pape Matar Sarr (116 votes) et Nicolas Jackson (109 votes).

L'Association nationale de la presse sportive du Sénégal (ANPS), organisatrice du trophée, a officialisé les résultats ce mardi matin à Dakar. Ce succès consacre la constance et la solidité du portier sénégalais, déjà vainqueur du Bocandé en 2021.

Mendy, pilier de la sélection nationale, a brillé cette année par sa régularité et ses arrêts décisifs. Il a contribué à la qualification du Sénégal pour la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2026, tout en s'illustrant avec Al-Ahli, où il a remporté la Saudi Super Cup, décrochant au passage le titre de meilleur gardien de la finale.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.