Sénégal: Édouard Mendy sacré meilleur footballeur sénégalais de l'année évoluant à l'étranger

Auteur d'une saison exemplaire avec Al-Ahli et les Lions de la Téranga, Édouard Mendy a été désigné lauréat du Trophée Jules François Bocandé 2025, récompensant le meilleur footballeur sénégalais évoluant à l'étranger. Le gardien de but du club saoudien s'est imposé avec 162 votes, devançant Pape Matar Sarr (116 votes) et Nicolas Jackson (109 votes).

L'Association nationale de la presse sportive du Sénégal (ANPS), organisatrice du trophée, a officialisé les résultats ce mardi matin à Dakar. Ce succès consacre la constance et la solidité du portier sénégalais, déjà vainqueur du Bocandé en 2021.

Mendy, pilier de la sélection nationale, a brillé cette année par sa régularité et ses arrêts décisifs. Il a contribué à la qualification du Sénégal pour la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2026, tout en s'illustrant avec Al-Ahli, où il a remporté la Saudi Super Cup, décrochant au passage le titre de meilleur gardien de la finale.