Le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye a présidé le 4 novembre 2025 à Diamniadio, la 8e édition du Salon international des mines (4 au 6 novembre). Une occasion pour lui de demander aux entreprises minières de respecter la réglementation.

«Plus que jamais, les sociétés minières doivent devenir des partenaires du progrès et non des simples exploitants de ressources », a lancé le président de la République. Pour cela, a-t-il expliqué, il est impératif que les activités minières s'inscrivent dans une logique de conformité aux standards internationaux les plus exigeants en matière de protection de l'environnement, de santé, de sécurité au travail, de droits humains et de responsabilités sociétales. Il a souligné qu'aucune mine ne doit prospérer là où l'humain décline, et aucun projet ne doit se développer au détriment des générations futures.

Le chef de l'Etat a invité les opérateurs du secteur à renforcer leur ancrage territorial en intégrant de manière proactive les préoccupations des communautés impactées. Ce qui selon lui passe par une concertation permanente avec les parties prenantes locales, une transparence accrue dans la gestion des retombées économiques et la mise en oeuvre de programmes de développement communautaire adapté, inclusif et durable.

Selon Bassirou Diomaye Faye, il ne saurait être acceptable que les investissements prospèrent dans les zones où les populations riveraines demeurent dans la précarité la plus complète. Il a affirmé que l'exploitation minière ne doit pas être une source de fractures sociales mais un levier de cohésion, de progrès partagés et de dignité retrouvée pour les territoires concernés.

Il a indiqué que dans un monde en plein mutation énergétique, nos ressources stratégiques tels que le lithium et le zircon, ainsi que d'autres en phase d'exploration, constituent des atouts majeurs pour notre souveraineté industrielle et énergétique.

Ces ressources positionnent à son avis, le Sénégal à la croisée des transformations technologiques et environnementales mondiales. Bassirou Diomaye Faye a expliqué que leur exploitation responsable des ressources minières va permettre au Sénégal de devenir un acteur crédible et influent de l'économie verte et de technologie du futur.