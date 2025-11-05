Sénégal: Touba - Sonatel lance Orange Digital Club

Sonatel, en partenariat avec le Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim, procède au lancement officiel des activités de Orange Digital Club de Touba, un nouvel espace dédié à la formation numérique, à l'innovation technologique et à l'entrepreneuriat des jeunes.

Selon un communiqué de presse, cette initiative s'inscrit dans la dynamique du programme Orange Digital Center, dispositif intégré qui regroupe l'ensemble des compétences nécessaires au développement des jeunes dans les métiers du numérique.

Après les implantations réussies à Saint-Louis, Bambey, Ziguinchor et Diamniadio, précise-t-on, Touba accueille à son tour un espace d'excellence qui vient renforcer le maillage territorial du réseau des Odc Clubs à travers le pays.

Situé dans la ville sainte de Touba, ce nouvel espace s'inspire des valeurs fondatrices du mouridisme -- le travail, le savoir et le service à la communauté -- qui trouvent aujourd'hui un prolongement naturel dans l'économie numérique.

«En alliant spiritualité, innovation et développement humain, le Odc Club Touba traduit la volonté de Sonatel de mettre la technologie au service du bien commun et de créer des opportunités concrètes pour la jeunesse locale », lit-on dans le communiqué.

Un écosystème d'apprentissage et d'innovation au service des jeunes

Installé dans les locaux modernes du Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim, le Odc Club Touba offre un environnement inspirant, équipé pour favoriser la créativité, la collaboration et la montée en compétences.

Les jeunes bénéficient d'un accompagnement complet à travers des formations et ateliers pratiques sur les compétences numériques et technologiques ; des séances de mentorat animées par des experts du numérique et de l'entrepreneuriat ; un soutien personnalisé pour transformer leurs idées en projets innovants au service de leur communauté.

À travers ce nouveau jalon, Sonatel réaffirme son engagement en faveur de la Responsabilité sociétale d'entreprise (Rse, en plaçant la jeunesse et la formation au coeur de sa stratégie.

Selon le communiqué, le Odc Club Touba vient ainsi renforcer l'action du Groupe pour réduire la fracture numérique entre les territoires ; favoriser l'inclusion et l'autonomisation des jeunes ; accompagner la transformation digitale du Sénégal dans le cadre du New Deal technologique.

Odc Club Touba, soutient Sonatel, se positionne ainsi comme un levier essentiel d'inclusion numérique, de partage de connaissances et de promotion de l'entrepreneuriat local.