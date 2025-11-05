Tunisie: L'Etat oeuvrera à renforcer le logement social au profit des familles pauvres (Cheffe du Gouvernement)

Tunis — L'Etat oeuvrera à renforcer le logement social au profit des familles pauvres, et ce, via la programmation d'interventions en faveur de 11770 bénéficiaires dans tous les gouvernorats, dans le cadre du Programme Spécifique pour le Logement Social (PSLS), a indiqué la cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri.

Intervenant, lors d'une séance plénière conjointe de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et du Conseil national des régions et des Districts (CNRD), consacrée à la présentation des projets de Budget de l'État et de Budget économique pour l'exercice 2026, Zenzri a mis l'accent sur la poursuite des efforts déployés dans le cadre du programme du premier logement afin d'appuyer les familles et les personnes à revenu moyen dans le financement de l'acquisition des logements réalisés par les promoteurs immobiliers agréés et auprès des particuliers autres que les promoteurs immobiliers.

L'Etat fournira aussi des logements sociaux individuels et collectifs et aménagera des lotissements sociaux destinés aux catégories vulnérables.

Il s'agit de réaliser 13400 unités d'un coût total estimé à 1,093 milliard de dinars, a-t-elle précisé. La première phase, déjà lancée, a permis de réaliser 8400 logements et lotissements tandis que la deuxième phase qui débutera en 2026, permettra la réalisation de 5000 logements sociaux d'un coût estimé à 505 millions de dinars, a-t-elle avancé.

La Cheffe du gouvernement a, par ailleurs, fait savoir qu'une enveloppe de 63 millions de dinars sera allouée au Fonds de Promotion des Logements Sociaux (FOPROLOS) afin de favoriser le renforcement de ses programmes d'intervention.

Et d'ajouter qu'un montant de 25 millions de dinars sera alloué au mécanisme location-achat et le mécanisme de vente sur des tranches qui peut être adopté par les promoteurs immobiliers publics, outre la maîtrise des coûts des projets afin de répondre aux capacités de remboursement de toutes les catégories sociales notamment faible et à revenu limité.

Elle a rappelé, dans ce cadre, que plusieurs facilités pour l'acquisition d'un logement décent ont été mises en place, citant à titre d'exemple l'extension des interventions du programme de premier logement pour inclure le financement de la construction individuelle et la réduction de la TVA de 13 à 7% pour les logement dont le coût ne dépasse pas 400 mille dinars.

Zenzri a rappelé, également, des conditions et des procédures d'acquisition de terres domaniales ou auprès des collectivités locales par l'Agence Foncière d'Habitation (AFH) pour fournir des lotissements sociaux à des prix préférentiels.