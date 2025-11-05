Maroc: Clôture à Agadir du 2ème Festival national des jeunes chorégraphes

4 Novembre 2025
Libération (Casablanca)

Le rideau est tombé dimanche à Agadir, sur la deuxième édition du Festival national des jeunes chorégraphes, organisé sous le thème "La créativité cinétique au service de l'expression artistique des jeunes".

La cérémonie de clôture de cet événement tenu à l'initiative du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, a été marquée par diverses performances artistiques conçues par les jeunes participants qui ont présenté des pièces chorégraphiques mêlant tradition et modernité et faisant appel au langage corporel et au rythme.

Au titre de la compétition individuelle de ce festival, la région de Marrakech-Safi a remporté la première place, suivie des régions de Béni Mellal-Khénifra et de Souss-Massa.

Par groupe, le premier prix a été décroché par la région de Béni Mellal-Khénifra, suivie des régions de Rabat-Salé-Kénitra et de Laâyoune-Sakia El Hamra.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur régional du Secteur jeunesse à Souss-Massa, Hicham Zellouach, a indiqué que cet événement artistique intervient suite aux phases éliminatoires régionales et provinciales, au terme desquelles les participants se sont qualifiés pour concourir dans les catégories de chorégraphie individuelle et collective, reflétant ainsi la richesse et la diversité des écoles artistiques et créatives du Maroc.

Il a ajouté qu'en parallèle à la compétition, le programme de cette manifestation a été marqué par des ateliers de formation et des sessions de débat ouvert au profit des jeunes participants, ainsi que des spectacles de rue dans les espaces publics d'Agadir, insufflant à la ville une forte dynamique artistique.

Le festival a, par ailleurs, rendu hommage à des figures du monde de la chorégraphie, en reconnaissance de leur contribution au développement de cet art au Maroc.

Selon les organisateurs, la tenue de cet événement s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes Orientations Royales, visant à favoriser l'autonomisation des jeunes, promouvoir les talents dans les domaines culturels et artistiques, et renforcer la présence des jeunes en tant qu'acteur créatif au sein de la scène nationale.

