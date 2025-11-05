Cameroun: Limbé - Des licenciements politiques massifs sanctionnent le soutien à l'opposition

5 Novembre 2025
Camer.be (Bruxelles)
Par Toto Jacques

La tension qui suit l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 au Cameroun se manifeste de manière particulièrement flagrante dans la ville de Limbé. L'information, émanant du Front pour le Salut National du Cameroun (FSNC), révèle une série de mesures disciplinaires qui dépassent le simple désaccord politique pour atteindre l'emploi et la subsistance des citoyens. Plusieurs employés du Conseil de la Ville de Limbé ont été subitement licenciés, soupçonnés d'avoir manifesté leur soutien à Issa Tchiroma Bakary, le candidat de l'opposition qui conteste les résultats officiels.

Le cas d'Efokoa Thomas, agent d'entretien, et de son épouse, est emblématique de cette répression rampante. Leur contrat de six mois a été brutalement résilié le 29 octobre, soit quelques jours seulement après la proclamation des résultats controversés. Au-delà de la perte de leur emploi, le couple dénonce le non-paiement de leurs salaires pour les mois de septembre et octobre, une situation qui met en péril leur situation financière. Leurs tentatives pour obtenir des éclaircissements auprès du Maire de la Ville de Limbé, Paul Efome Ngale, sont restées sans réponse, renforçant le sentiment d'arbitraire et d'impunité.

Les sources locales confirment que ces actions ne sont pas isolées. D'autres travailleurs temporaires, dont le seul tort semble être d'avoir été perçus comme des sympathisants de l'opposition, ont fait l'objet de mesures similaires. Cette actualité met en lumière une stratégie d'intimidation visant à décourager toute forme d'engagement politique contraire au pouvoir en place, même au niveau local. La violation du droit du travail, utilisée comme outil de vengeance politique, signale une dérive préoccupante de l'administration publique.

Pour les militants de l'opposition et les observateurs internationaux, ce type de licenciement abusif s'apparente à une chasse aux sorcières visant à museler l'expression démocratique après le 12 octobre 2025.

