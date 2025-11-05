Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions d'Afrique 2025/2026 a eu lieu, lundi, dans les studios du partenaire télévisuel de la Confédération africaine de football (CAF), SuperSport, à Johannesburg.

Ce tirage au sort, animé par les stars du football africain Alexander Song et Christopher Katongo, a placé la Renaissance Sportive de Berkane dans le groupe A, aux côtés des Egyptiens de Pyramids FC, des Nigérians de Rivers United et des Zambiens de Power Dynamos FC.

Le club AS FAR sera, quant à lui, dans le groupe B, avec Al Ahly (Egypte), Young Africans (Tanzanie) et JS Kabylie (Algérie).

Le groupe C comprend MamelodiSundowns (Afrique du Sud), Al Hilal FC (Soudan), MC Alger (Algérie) et FC Saint-Eloi Lupopo (République démocratique du Congo).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le groupe D est composé de l'Espérance sportive de Tunis (Tunisie), Simba SC (Tanzanie), Atlético Petróleos de Luanda (Angola) et Stade Malien (Mali).

Plus tôt dans la journée, la CAF avait dévoilé la nouvelle identité visuelle de ses compétitions continentales de clubs, à savoir la Ligue des champions d'Afrique TotalEnergies et la Coupe de la Confédération africaine TotalEnergies.

Par ailleurs, le tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe de la Confédération CAF 2025/26 s'est déroulé également lundi.

Ce tirage au sorta placé l'Olympique Club de Safi dans le groupe A, aux côtés de FC San Pedro (Côte d'Ivoire), Djoliba AC (Mali) et l'USM Alger (Algérie).

De son côté, le Wydad de Casablanca, de retour sur la scène continentale, évoluera dans le groupe B, en compagnie de AS Maniema Union (RDC), Azam FC (Tanzanie) et Nairobi United FC (Kenya).

Le groupe C comprend le CR Belouizdad (Algérie), Stellenbosch FC (Afrique du Sud), AS Otohô (Congo) et Singida Black Stars (Tanzanie).

Enfin, le groupe D est composé de Zamalek SC et Al-Masry SC (Egypte), Kaizer Chiefs (Afrique du Sud) et Zesco United (Zambie).