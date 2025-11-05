Tunisie: Sarra Zenzri - « L'économie nationale est en voie de redressement »

Tunis — La cheffe du gouvernement, Sarra Zenzri, a affirmé mercredi que « l'économie nationale est en voie de redressement » et que « la Tunisie a réussi à relever de nombreux défis, à s'appuyer sur ses propres capacités, à élaborer ses choix nationaux et à réaliser des résultats positifs ».

Intervenant, lors d'une séance plénière conjointe de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et du Conseil national des régions et des Districts (CNRD), consacrée à la présentation des projets de Budget de l'État et de Budget économique pour l'année 2026, Zenzri a fait savoir que le produit intérieur brut (PIB) a enregistré une croissance de 3,2% au cours du deuxième trimestre 2025, contre 1,4%, durant la même période de 2024.

D'après la cheffe du Gouvernement, cette croissance reflète « les signes d'une reprise économique soutenue principalement, par l'évolution des performances de secteurs vitaux tels que l'agriculture, la construction, l'industrie manufacturière et les services », outre « la maîtrise de l'inflation, dont le taux est passé de 6,7% en septembre 2024 à 5% en septembre 2025 et 4,9% en octobre 2025 », ce qui confirme « l'efficacité de la politique monétaire adoptée ».

Selon elle, la tendance baissière du taux d'inflation mensuel a permis à la Banque centrale tunisienne de réviser à la baisse son taux directeur à 7,5% à fin mars 2025, pour la première fois depuis la hausse décidée fin 2022, ce qui est de nature à impulser l'activité économique et l'investissement et à alléger le coût élevé des crédits pour les citoyens.

Et d'ajouter que la Tunisie continue, parallèlement, à maîtriser le déficit commercial, le taux de change et les réserves de devises (qui ont atteint 106 jours d'importation, au 31 octobre 2025), et ce, grâce à l'amélioration des performances des secteurs générateurs de devises, notamment les recettes touristiques, en hausse de 8,2%, à fin octobre 2025, et les transferts des Tunisiens à l'étranger, en hausse de 8,1% et ce, en comparaison avec la même période de l'année dernière.

« De même, le taux de change du dinar s'est également amélioré par rapport au dollar et à l'euro, avec des taux respectivement de 2,8% et de 0,5%, par rapport à la même période en 2024 », a-t-elle encore noté.

Dans le même contexte, Zenzri a fait état de l'évolution positive des indicateurs liés à l'investissement, rappelant que les investissements directs étrangers ont enregistré une hausse de 21,3%, au cours du premier semestre 2025, par rapport à fin juin 2024.

Elle s'est félicitée, en outre, de l'avancement de la réalisation des travaux de projets en cours, notamment dans les domaines des transports, de la santé et des énergies renouvelables.