Tunis — Consacrer le rôle social de l'État, développer les secteurs stratégiques dont le secteur agricole, renforcer la justice fiscale et simplifier les services administratifs à travers une numérisation totale de l'administration sont les priorités, autour desquelles ont été axés les projets de budget économique, de loi de finances et de budget de l'Etat pour l'année 2026, d'après la déclaration de la Cheffe du Gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri.

S'exprimant au Bardo lors d'une séance plénière conjointe (Assemblée des représentants du peuple et Conseil national des régions et des districts) consacrée à la présentation et l'examen du projet de loi de finances et du projet de budget économique pour l'année 2026, la Cheffe du Gouvernement a indiqué que l'année 2026 revêt un aspect particulier, étant la première année de mise en oeuvre du plan quinquennal de développement 2026-2030

D'après Zenzri, le premier axe relatif au renforcement du rôle social de l'État repose sur la réduction du chômage, la révision des salaires pour les secteurs public et privé, le renforcement de l'inclusion économique et financière, l'encouragement des initiatives collectives, outre le renforcement des systèmes de sécurité sociale et des interventions dans les secteurs prioritaires, notamment la santé, le logement, les transports et l'éducation.

Le deuxième axe relatif aux choix stratégiques à retenir, accorde la priorité au développement du secteur agricole, afin d'assurer la sécurité alimentaire, qui fait partie intégrante de la sécurité nationale. Dans ce cadre, l'accent sera mis sur le soutien aux petits agriculteurs par la création d'une ligne de financement qui leur sera dédiée.

Parmi les secteurs stratégiques retenus figure également le secteur énergétique, pilier principal de la sécurité nationale. A ce titre, les efforts seront concentrés sur le soutien de la transition énergétique et écologique et la réduction de toutes formes de pollution.

Le troisième axe concerne la justice fiscale et prévoit un élargissement du champ d'application de l'impôt sur la fortune par l'adoption d'un système d'imposition progressive. Le quatrième axe est relatif à la simplification des services administratifs à travers la restructuration et la numérisation totale de l'administration publique dans le cadre de la politique de lutte contre la corruption, les monopoles, la contrebande et la fraude fiscale.

La cheffe du gouvernement a par ailleurs, fait savoir que « le contrôle des prix et le maintien du pouvoir d'achat des citoyens constituent une priorité absolue pour l'État, qui poursuit ses efforts pour réguler les prix et limiter l'inflation».

« Malgré les résultats positifs obtenus, notamment la régularité de l'approvisionnement du marché en produits de base et la baisse du taux d'inflation, le niveau des prix reste élevé. Les efforts se poursuivront pour démanteler tous les réseaux de spéculation et de monopole en intensifiant les opérations de contrôle à différents niveaux de la production et de la distribution. Le contrôle des circuits de distribution et le contrôle des prix et de la qualité se poursuivront également, tout au long de l'année, grâce à la numérisation de ces circuits », a-t-elle indiqué.

Un objectif de croissance de 3,3% en 2026

La Cheffe du gouvernement a par ailleurs indiqué que le « l'État oeuvre à atteindre un objectif de croissance de 3,3 % aux prix constants pour l'année 2026, contre 2,6 % prévu pour l'ensemble de l'année 2025. Ce taux permettra d'augmenter le revenu individuel de 7,4 % en 2026.

Le gouvernement ambitionne également, de développer l'investissement global de 12 % aux prix courants en 2026, pour atteindre l'équivalent de 16 % du PIB.

«Ces estimations reposent sur l'amélioration des investissements publics et privés, la planification de nouveaux projets, sur la base des propositions des conseils locaux, la révision du cadre juridique et institutionnel de l'investissement, l'amélioration du climat des affaires ainsi que la mise en oeuvre de la stratégie nationale de promotion des petites et moyennes entreprises et de soutien aux entreprises privées ».

« Les efforts se poursuivent aussi, pour maîtriser le déficit commercial à 3, 6 % du PIB en 2026, en renforçant les efforts d'exportation, en diversifiant les marchés extérieurs, en protégeant l'économie nationale par la rationalisation des importations et l'activation de tous les mécanismes nécessaires à cet effet » a encore déclaré la Cheffe du Gouvernement.