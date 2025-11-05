Maroc: Sa Majesté le Roi décrète le 31 octobre 'Fête de l'Unité'

5 Novembre 2025
Libération (Casablanca)

"Eu égard au tournant historique qu'a connu le processus de la Cause Nationale et ayant à l'esprit les développements décisifs apportés par la résolution 2797/2025 du Conseil de sécurité, qui a fait l'objet du récent Discours adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste et Le glorifie, à Son peuple fidèle, il a été décidé de décréter la journée du 31 octobre de chaque année une fête nationale et une occasion lors de laquelle Sa Majesté le Roi accorde Sa grâce.

Sa Majesté le Roi, que Dieu Le préserve, a bien voulu donner à cette fête nationale le nom de "Aid Al Wahda" (Fête de l'Unité), avec tout ce qu'elle implique en termes de significations et de références à l'unité nationale et à l'intégrité territoriale inébranlable du Royaume. Cette fête constituera une occasion nationale fédératrice pour l'expression de l'attachement aux sacralités nationales du Royaume et à ses droits légitimes.

Il a été aussi décidé que le Discours Royal sera prononcé à l'avenir en deux occasions officielles : la première à travers le Discours de la glorieuse fête du Trône et la seconde à l'occasion de l'ouverture du Parlement.

Ce faisant, Sa Majesté le Roi, en tant qu'Amir Al-Mouminine et Chef de l'Etat, Se réserve la décision et l'appréciation de S'adresser à Son peuple fidèle à tout moment et à toute occasion que Sa Majesté le Roi, que Dieu Le préserve, juge opportuns.

Il sera également procédé au maintien des festivités programmées pour la célébration du cinquantenaire de la glorieuse Marche Verte, sans que le Souverain n'adresse un Discours à la Nation à cette occasion".

