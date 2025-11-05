Le vendredi 31 octobre 2025, les Marocains ne célébraient pas seulement une décision onusienne, mais un moment de souveraineté attendu par des générations. La patience marocaine a été une arme stratégique, un art maîtrisé, qui a dérouté les adversaires et redessiné les équilibres diplomatiques

Un jour où l'Histoire s'est faite promesse d'unité, et où le Sahara s'est élevé en symbole de fierté nationale. Ce jour-là, le Maroc a écrit une page nouvelle de sa gloire, à l'encre de la patience et de la vision Royale, celle d'une diplomatie sereine devenue la langue du triomphe.

Ce n'est pas une simple date sur un calendrier politique. C'est un sceau de vérité historique, un chapitre de fierté inscrit dans les registres de la légitimité internationale.

L'ONU, par la voix de ses grandes puissances -- membres permanents -- et non permanents -- du Conseil de sécurité, a reconnu la pleine souveraineté du Maroc sur l'ensemble de son territoire, de Tanger à Lagouira, sur sa terre, sa mer et son ciel.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

C'est une victoire des constantes nationales, un consensus mondial sur la justesse de la cause marocaine, défendue avec conscience, foi et responsabilité par tout un peuple.

Un engagement constant : de la défense de la légitimité à la construction d'un Etat juste

Comme le rappelle l'Union socialiste des forces populaires (USFP), la défense de l'intégrité territoriale n'est pas un simple réflexe patriotique : c'est un choix de progrès, un acte fondateur d'un Maroc moderne, conciliant légitimité historique, efficacité diplomatique et justice sociale dans ses provinces du Sud.

C'est un engagement au service d'une nation forte de son équité, équilibrée dans son développement et soudée dans ses institutions.

Lorsque le Conseil de sécurité a adopté la résolution consacrant le plan d'autonomie, il ne s'agissait pas d'une recommandation technique, mais d'une reconnaissance politique claire de la souveraineté du Maroc sur son Sahara.

L'esprit de cette décision repose sur deux principes essentiels : que l'initiative marocaine d'autonomie s'inscrit dans le cadre d'une souveraineté pleine et non négociable ; et que la solution doit être politique et réaliste -- ni séparatiste, ni imposée.

Ainsi, la communauté internationale a tranché : il n'existe pas d'État dans le Sahara en dehors de l'État marocain, et il n'existe de souveraineté que la souveraineté nationale.

La diplomatie du calme : quand le silence construit la victoire

Sous le règne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc a inauguré une méthode nouvelle dans la conduite des affaires souveraines : une alchimie entre la légitimité de l'histoire et la légitimité de l'action.

Car la force, aujourd'hui, ne se mesure plus au volume des slogans, mais à la solidité des faits.

Dans un monde saturé de bruit et de provocation, S.M le Roi a choisi la voix du calme -- un travail de fond, discret mais entendu dans toutes les grandes capitales.

La patience marocaine a été une arme stratégique, un art maîtrisé, qui a dérouté les adversaires et redessiné les équilibres diplomatiques.

Le Maroc s'est affirmé non par la confrontation, mais par la constance, par la rigueur, par cette force tranquille qui transforme le droit en réalité.

Le dossier du Sahara, autrefois perçu comme un litige, est devenu sous le règne de S.M le Roi Mohammed VI un laboratoire du développement national global.

Les provinces du Sud connaissent aujourd'hui une renaissance économique et sociale sans précédent dans le cadre du Nouveau modèle de développement: projets d'énergies renouvelables, infrastructures portuaires et routières, zones industrielles, universités modernes, pôles de recherche, investissements étrangers.

Cette dynamique n'est pas seulement une politique publique : c'est une affirmation souveraine, une manière d'ancrer la présence de l'État dans le développement concret des territoires.

Depuis la reconnaissance américaine de la souveraineté marocaine sur le Sahara en décembre 2020, les positions internationales favorables au Royaume se sont multipliées.

Plus de cent États ont apporté leur soutien à l'initiative marocaine d'autonomie.

Plus de trente consulats ont ouvert leurs portes à Laâyoune et à Dakhla, confirmant par la diplomatie ce que l'Histoire avait déjà consacré. Aujourd'hui, plus de 84 % des pays membres de l'ONU ne reconnaissent plus l'entité fictive autoproclamée par le Polisario.

Le message est clair : la communauté internationale ne considère plus le Sahara comme un dossier de conflit, mais comme une question définitivement réglée, à la fois politiquement et sur le terrain du développement.

Sous l'impulsion de S.M le Roi Mohammed VI, le Maroc n'attend plus le soutien des autres -- il le mérite et le construit. Sa diplomatie s'appuie sur une logique de partenariat équitable, fondée sur le principe du « gagnant-gagnant ».

De l'Afrique à l'Europe, de l'Atlantique à la Méditerranée, le Maroc est devenu un acteur fiable, écouté, respecté -- un pays qui convainc sans contraindre, et qui bâtit sans réclamer.

Ce changement de paradigme a transformé la position du Maroc sur la scène mondiale : d'un pays en défense, il est devenu un pays d'initiative, un État moteur qui façonne désormais les équilibres régionaux et participe à la décision globale.

Ainsi, le Maroc démontre qu'on ne conquiert pas la victoire par la clameur, mais par la clarté et la persévérance.

Le 31 octobre 2025, le Royaume n'a pas seulement triomphé de ses adversaires : il a triomphé du doute, et de toutes les prédictions qui misaient sur l'usure de sa patience.

Sous la conduite éclairée de S.M le Roi Mohammed VI, la diplomatie marocaine est entrée dans une ère nouvelle : de la défense à la maîtrise, de la revendication à l'exercice serein de la souveraineté.

C'est là une leçon de leadership, un modèle de sagesse politique, et le signe d'un temps marocain nouveau -- un temps d'équilibre, de confiance et de grandeur. Un temps écrit de la main des Marocains, guidés par la sagesse de leur Roi.