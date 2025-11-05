Maroc: La Marche Verte - Epopée d'un Roi et d'un peuple

« Chers compatriotes, demain vous franchirez la frontière. Demain, vous entamerez votre Marche. Demain, vous foulerez un sol qui vous appartient... », c'est ainsi que fut ouvert le Discours historique du défunt Roi Hassan II, le 5 novembre 1975, un appel solennel lançant la « Marche Verte », cette épopée de tout un peuple.

Le défunt Souverain y a exhorté le peuple marocain à cette marche monumentale et mémorable à l'unité et à la foi inébranlable en promettant la victoire menant à la récupération des territoires du Sud spoliés par les Espagnols et en soulignant outre l'unité, l'importance de la foi et de la détermination à toute épreuve.

Ainsi, dès lors, le 6 novembre, date du lancement de la Marche Verte, reste et restera gravé dans l'histoire du Maroc comme le moment où un peuple entier, solidaire et uni derrière son Roi, s'est mis en marche pour revendiquer pacifiquement, fait inédit, son droit légitime sur le Sahara. Cette épopée, connue à travers le monde sous le nom de la Marche Verte, n'a pas simplement marqué la diplomatie mondiale. Elle a, par ailleurs révélé l'alliance profonde et bien ancrée entre la nation marocaine dans son ensemble, son leadership et son destin historique.

Le contexte : une page décisive dans l'Histoire

Vers la fin des années 60 et au début des années 70, la question du Sahara occidental devient un enjeu crucial. L'Espagne, affaiblie politiquement, prépare dès lors son retrait, tandis que des puissances régionales tentent, vainement, de s'imposer et s'interposer. Or, pour le Maroc, dont la souveraineté sur les provinces sahariennes puise ses racines dans les liens historiques, culturels et juridiques, est venue l'heure d'un acte fort.

C'est en 1975 que la Cour Internationale de Justice reconnaît l'existence de liens d'allégeance entre les tribus sahariennes et les Sultans qui se sont succédé au Maroc. Le monde attend la suite qui ne tarde pas. Feu Sa Majesté le Roi Hassan II, quant à Lui, a déjà sa vision.

Le génie politico-diplomatique de Hassan II

Le défunt Roi surprend la planète entière en optant pour une voie tout à fait inédite :

- Une libération pacifique,

- Une mobilisation populaire, de long en large, inégalée,

- Une démonstration concrète de solidarité et d'unité nationales.

En effet, l'idée géniale d'envoyer 350.000 volontaires désarmés, brandissant uniquement le drapeau marocain, le Coran et la détermination de tout un peuple, était vraiment audacieuse, visionnaire bien que risquée.

De ce fait, le défunt Roi Hassan II transforme un enjeu territorial en cause nationale, élevant la question du Sahara au rang de cause populaire. C'est en annonçant publiquement la Marche qu'il impose au monde entier un fait accompli, moral, politique et symbolique.

Une organisation gigantesque, sans précédent

La Marche Verte s'est révélée un exploit logistique d'une précision considérable et remarquable de par :

. La sélection de 350.000 volontaires issus de l'ensemble des régions du Royaume,

. Le transport en convois massifs, par camions, bus et autocars,

. Un large approvisionnement en nourriture, en eau et en soins médicaux,

. Un encadrement strict s'appuyant sur une coordination militaire et civile largement appropriée et opportune,

. Une gestion efficiente des communications et de la sécurité,

. La mise en place opportune d'un dispositif international afin d'éviter toute sorte de confrontation armée.

Là-dessus, chaque marcheur savait bien où aller, quoi faire, comment évoluer et se comporter. A cet égard, la discipline exemplaire et la préparation minutieuse ont fait de cette grande opération un modèle unique et inédit d'organisation de masse.

La ferveur populaire : un peuple qui marche pour son destin et son histoire

Par ailleurs, ce qui a proféré à la Marche Verte son caractère sublime et légendaire, c'est notamment la foi émotionnelle qui l'a animée tout au long de ce processus. En effet, les images de milliers d'hommes et de femmes, drapeaux en main, récitant des prières et versets coraniques et chantant l'hymne national, qui avancent encore et encore dans la mémoire collective. Ce fut ainsi un moment indélébile où le pays, le Maroc, s'est retrouvé indivisible, grand, puissant et éternel.

Contemplons cette image sublime : La Marocain venue du Rif marche à côté du Marocain venu du Souss, l'étudiant marche avec le commerçant, l'agriculteur avec l'ingénieur, le citadin avec le paysan. La Marche Verte devient ainsi une allégorie de toute la nation dressée, et soudée autour de sa légitimité historique.

Un tournant historique

C'est en tout état de cause le 9 novembre 1975 face à cette mobilisation exceptionnelle et totalement pacifique, que l'Espagne se résout à négocier ! En effet, quelques jours plus tard, interviennent les Accords de Madrid qui officialisent le retrait espagnol et la récupération par le Maroc de ses provinces du Sud.

En somme, la Marche Verte apparaît comme non seulement une démonstration éloquente de souveraineté mais aussi comme un message universel, à savoir la force d'un peuple qui parvient à triompher sans la moindre violence.

Héritage et portée symbolique

La Marche Verte demeure, encore aujourd'hui, un réel pilier de l'identité nationale, un modèle manifeste de mobilisation populaire et un symbole édifiant de continuité entre le passé, le présent et le futur du Maroc.

En effet, tous les 6 novembre, le Maroc se souvient et se souviendra de cette épopée historique et glorieuse, non pas seulement comme d'un simple et anodin évènement historique, mais comme d'une authentique expression de fierté et d'inspiration où, par ailleurs, la voix du peuple et la vision du leadership d'un Grand Roi ont bien écrit, ensemble, une page ancestrale et lumineuse de l'Histoire d'une Nation soudée, unie, solidaire et ambitieuse..