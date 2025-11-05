Afrique: Un forum continental consacré aux soins chirurgicaux s'est déroulé à Addis-Abeba

Addis-Abeba — Le Forum panafricain sur les soins chirurgicaux, réunissant à Addis-Abeba des experts médicaux et des responsables politiques venus de tout le continent, a ouvert ses travaux aujourd'hui.

Placée sous le thème « De la politique nationale de soins chirurgicaux à la pratique - Développer la main-d'oeuvre chirurgicale multidisciplinaire en Afrique : quelles solutions efficaces pour le continent ? », cette rencontre met l'accent sur les innovations, les mécanismes de financement et les stratégies visant à renforcer les capacités du personnel chirurgical africain.

Le Dr Elubabor Buno, directeur des services médicaux au ministère de la Santé, a indiqué que l'intégration des nouvelles technologies et de la recherche scientifique joue un rôle clé dans l'amélioration de la qualité des soins à travers la région.

Il a souligné que le forum constitue une plateforme cruciale pour le partage d'expériences et de bonnes pratiques, contribuant à renforcer la qualité des services de santé, notamment dans les zones reculées.

Selon lui, l'une des priorités est la mise en place d'un programme de formation sanitaire complet et flexible, destiné aux établissements d'enseignement supérieur africains, afin de garantir des progrès durables dans le domaine chirurgical.

De son côté, le professeur Abebe Bekele, président du Forum panafricain sur les soins chirurgicaux, a fait savoir que des représentants de 43 pays africains participent à cette rencontre, parmi eux de hauts responsables des ministères de la Santé.

Il a décrit le forum comme une étape décisive pour renforcer la coopération régionale face aux défis communs du secteur.

Évoquant les problèmes de pénurie de personnel qualifié, les disparités dans la qualité de la formation et la mauvaise répartition des professionnels, le professeur Abebe a insisté sur la nécessité de solutions africaines conçues et portées par les Africains eux-mêmes, soulignant les limites des approches dépendantes des partenaires extérieurs.

Il a ainsi appelé à une collaboration continentale pour développer des modèles adaptés au contexte africain, capables de renforcer durablement les systèmes de santé.

Sur trois jours, le forum examinera les défis et opportunités relatifs aux soins chirurgicaux en Afrique.

En cohérence avec la couverture sanitaire universelle et l'objectif de développement durable n°3, cette initiative vise à bâtir une main-d'oeuvre chirurgicale compétente, équitablement répartie et durable, garantissant à tous les Africains un accès à des soins chirurgicaux de qualité.