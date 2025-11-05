Afrique: Un forum continental consacré aux soins chirurgicaux s'est déroulé à Addis-Abeba

5 Novembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le Forum panafricain sur les soins chirurgicaux, réunissant à Addis-Abeba des experts médicaux et des responsables politiques venus de tout le continent, a ouvert ses travaux aujourd'hui.

Placée sous le thème « De la politique nationale de soins chirurgicaux à la pratique - Développer la main-d'oeuvre chirurgicale multidisciplinaire en Afrique : quelles solutions efficaces pour le continent ? », cette rencontre met l'accent sur les innovations, les mécanismes de financement et les stratégies visant à renforcer les capacités du personnel chirurgical africain.

Le Dr Elubabor Buno, directeur des services médicaux au ministère de la Santé, a indiqué que l'intégration des nouvelles technologies et de la recherche scientifique joue un rôle clé dans l'amélioration de la qualité des soins à travers la région.

Il a souligné que le forum constitue une plateforme cruciale pour le partage d'expériences et de bonnes pratiques, contribuant à renforcer la qualité des services de santé, notamment dans les zones reculées.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon lui, l'une des priorités est la mise en place d'un programme de formation sanitaire complet et flexible, destiné aux établissements d'enseignement supérieur africains, afin de garantir des progrès durables dans le domaine chirurgical.

De son côté, le professeur Abebe Bekele, président du Forum panafricain sur les soins chirurgicaux, a fait savoir que des représentants de 43 pays africains participent à cette rencontre, parmi eux de hauts responsables des ministères de la Santé.

Il a décrit le forum comme une étape décisive pour renforcer la coopération régionale face aux défis communs du secteur.

Évoquant les problèmes de pénurie de personnel qualifié, les disparités dans la qualité de la formation et la mauvaise répartition des professionnels, le professeur Abebe a insisté sur la nécessité de solutions africaines conçues et portées par les Africains eux-mêmes, soulignant les limites des approches dépendantes des partenaires extérieurs.

Il a ainsi appelé à une collaboration continentale pour développer des modèles adaptés au contexte africain, capables de renforcer durablement les systèmes de santé.

Sur trois jours, le forum examinera les défis et opportunités relatifs aux soins chirurgicaux en Afrique.

En cohérence avec la couverture sanitaire universelle et l'objectif de développement durable n°3, cette initiative vise à bâtir une main-d'oeuvre chirurgicale compétente, équitablement répartie et durable, garantissant à tous les Africains un accès à des soins chirurgicaux de qualité.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2025 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.