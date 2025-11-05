Afrique: Le continent doit façonner son propre destin - Ministre des affaires étrangères, Gedion

Addis-Abeba — L'Afrique ne doit pas demeurer un simple observateur dans l'ordre mondial multipolaire en formation, mais agir comme un acteur déterminant dans la définition des affaires internationales à travers l'unité et une action concertée, a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Gedion Timothewos.

Dans son allocution d'ouverture à la conférence de Chatham House, tenue ce jour à Addis-Abeba sur le thème « L'influence croissante de l'Afrique : renforcer son rôle dans la politique étrangère et la gouvernance mondiale », le ministre Gedion a appelé à une participation africaine plus affirmée dans la gouvernance mondiale, fondée sur la réflexion stratégique, la solidarité et l'efficacité collective.

Il a mis l'accent sur la nécessité pour le continent de prendre la parole et de façonner son propre récit, soulignant que le véritable enjeu n'est plus de savoir si l'Afrique a sa place dans le monde, mais de déterminer comment elle choisira de l'occuper pleinement.

Pour l'Éthiopie, a-t-il précisé, « la voie à suivre repose sur l'unité des objectifs, le renforcement des institutions et la poursuite d'une prospérité partagée ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a ajouté que des cadres tels que l'Union africaine, les communautés économiques régionales et la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) offrent déjà des plateformes solides pour promouvoir un développement intégré et collectif.

Organisée en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et Amani Africa, la conférence a réuni des responsables politiques, des universitaires et des partenaires au développement pour réfléchir ensemble à la manière dont l'Afrique peut accroître son influence stratégique sur la scène mondiale à travers la coopération, l'innovation et une participation active.