Ethiopie: Le Grand barrage stimule la transformation numérique du pays en garantissant un approvisionnement électrique stable - Les institutions

5 Novembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le Grand barrage de la Renaissance devrait considérablement renforcer la qualité et la fiabilité des services numériques du pays en assurant un approvisionnement électrique stable, ont affirmé plusieurs institutions nationales.

Elles ont également souligné que le barrage jouera un rôle déterminant dans la stimulation de la croissance macroéconomique et dans l'élargissement de l'inclusion financière à l'échelle nationale.

S'exprimant auprès de l'ENA, Brook Adhana, directeur des services de paiement mobile chez Ethio Telecom, a décrit le Grand barrage comme un projet emblématique incarnant l'indépendance africaine, comparable à la victoire historique d'Adwa contre les forces coloniales italiennes.

Selon lui, le barrage soutiendra directement la transformation numérique de l'Éthiopie en garantissant une source d'électricité stable et durable -- un facteur clé pour accélérer la modernisation économique et sociale du pays.

« Un approvisionnement énergétique constant est indispensable à l'amélioration de la qualité du réseau, à l'expansion de l'inclusion financière et au renforcement des infrastructures », a-t-il expliqué, ajoutant que la disponibilité d'une énergie fiable favorisera également l'accès à l'électricité domestique et contribuera au développement social.

Pour sa part, Safi Gemedi, responsable des relations publiques et de la communication au Service statistique éthiopien (ESS), a qualifié le GERD de « seconde victoire d'Adwa », fruit de l'unité et de la détermination du peuple éthiopien.

Il a rappelé que l'ESS, qui administre 26 bureaux régionaux à travers le pays, dépend fortement d'un approvisionnement électrique stable pour faire fonctionner ses serveurs et garantir la production de données statistiques précises et actualisées.

Selon Safi, l'énergie propre et durable issue du GERD soutiendra les efforts de modernisation du système statistique national par la numérisation et l'automatisation des processus.

Grâce à l'électricité fournie par le barrage, l'institution pourra numériser plus efficacement les données collectées, améliorer leur qualité et accroître son efficacité opérationnelle, contribuant ainsi à une gouvernance fondée sur des informations fiables et en temps réel.

