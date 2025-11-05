Afrique de l'Est: Les mégaprojets éthiopiens constituent des leviers essentiels de la souveraineté économique et de l'intégration régionale.

Addis-Abeba — Les vastes projets nationaux entrepris par l'Éthiopie représentent la pierre angulaire de sa souveraineté économique et un pilier central de sa politique étrangère, orientant le pays vers un développement durable, une intégration régionale renforcée et une coopération économique accrue, selon le professeur Brooke Hailu Beshah, expert en sciences politiques.

Dans une déclaration à l'ENA, le professeur Brooke a souligné que la survie d'un État repose sur la défense de ses intérêts fondamentaux, qui, pour l'Éthiopie, englobent la protection de ses frontières, la sauvegarde de son intégrité territoriale ainsi que l'assurance de son indépendance économique et du bien-être de son peuple.

Il a qualifié le Grand barrage de la Renaissance de symbole fort d'unité nationale, de coopération et de réussite collective, marquant le lancement d'une ère de projets structurants destinés à renforcer la souveraineté alimentaire et économique du pays.

Ces projets, selon lui, contribuent non seulement à la réalisation des objectifs nationaux de développement, mais aussi à la consolidation de la diplomatie économique éthiopienne par une coopération régionale accrue -- élément essentiel à la stabilité et à la prospérité durables de la région.

À la suite de l'inauguration du GERD, le Premier ministre Abiy Ahmed a dévoilé plusieurs projets phares, notamment la mise en place d'une centrale nucléaire à usage pacifique, la construction de l'aéroport international de Bishoftu, d'une grande usine d'engrais, d'une raffinerie de pétrole ainsi que de vastes programmes de logements.

Le professeur Brooke a noté que la conception moderne de l'intérêt national éthiopien s'étend désormais au domaine économique, avec une priorité donnée à l'autosuffisance grâce à la valorisation stratégique des ressources naturelles.

Il a qualifié ces initiatives de jalons essentiels vers la souveraineté alimentaire et énergétique, affirmant qu'elles transformeront la structure économique du pays tout en approfondissant son intégration régionale.

Il a en outre rappelé que la politique étrangère de l'Éthiopie reste axée sur le renforcement des partenariats régionaux, notamment dans les domaines de la production d'électricité et du développement des infrastructures.

Réitérant l'attachement de l'Éthiopie aux solutions pacifiques des différends, le professeur Brooke a noté que l'impact de ces projets dépasse les frontières nationales.

Il a cité en exemple la coentreprise de l'usine d'engrais avec le groupe Dangote, destinée à accroître la productivité agricole et à positionner l'Éthiopie comme un fournisseur majeur d'engrais pour des pays voisins tels que le Kenya, réduisant ainsi la dépendance régionale aux importations.

Des projets comme la centrale nucléaire, l'aéroport de Bishoftu, la raffinerie de pétrole et l'usine d'engrais illustrent la volonté du pays de bâtir une économie résiliente et autosuffisante.

Le professeur a ajouté que l'usine de gaz prévue jouera également un rôle clé dans la réduction des dépenses en devises étrangères et dans le renforcement de la capacité du pays à répondre à ses besoins nationaux et humanitaires à partir de ses propres ressources.