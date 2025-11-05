Ile Maurice: Blue Sharks, footballeurs en herbe en quête de grands bassins

Inculquer des valeurs saines pour voir, avec un peu de chance, germer des graines de champions. C'est le pari que tentent Ludovic Lucette et Fabien François depuis 5 ans, lorsqu'ils ont lancé Mahebourg Blue Sharks. Cette académie de foot réunit des enfants de cité La Chaux et Mahebourg, dans les catégories U9, U11 et U15.

Nous les avons vu en action dimanche 19 octobre dernier, lors de l'inauguration officielle du nouveau terrain de foot de Beau Vallon où diverses activités avaient été concoctée par le Mauritius Sport Council, dont des matchs entre U11, U13 et U15, seniors, vétérans, ainsi que des initiations au Shadow, un session de zumba et du Boxing Tai Chi, en présence de deux coachs de renom : le jeune retraité Richarno Colin et Mervyn Clair (qui prépare les championnats du monde de boxe).

On peut dire sans hésiter que l'équipe U13 des Mahebourg Blue Shark nous a tapé dans l'oeil face à une équipe U15 de la nouvelle académie Zenfan le Sud, score final : 2-2 et défaite aux tirs au but. Les petits U15 venaient de rentrer d'un tournoi U13 à la Réunion (le Challenge Lucet Langenier, à Sainte-Suzanne). Un tournoi qui pourrait marquer un tournant dans leur très jeune carrière car, pour la première fois, ils ont vu ce qu'est le haut niveau et ont pris conscience qu'ils avaient du potentiel...

Blue Sharks, une aventure humaine fantastique qui concerne le sport comme l'éducation.

«L'année dernière on avait organisé un tournoi de foot à cité La Chaux, qui avait très bien marché, et une équipe de la Réunion en faisait partie. Ils ont été très contents de notre accueil et ils nous ont invité cette fois-ci. Nous avons peu de moyens mais on s'est battu pour faire ce déplacement pour que ces enfants puissent vivre un truc inoubliable et croire en leurs rêves» nous explique coach Ludovic Lucette, ancien joueur du CNFF, qui avait eu la chance de partir un saison en équipe réserve de l'AJ Auxerre de Guy Roux en France, puis en essai aux Orlando Pirates en Afrique du sud, avant d'évoluer à Savanne SC en D1 entre autres.

Il est épaulé par Fabien François, ancien joueur du Cercle de Joachim et de l'ASPL 2000, et qui entraîne aussi les U15 du nouveau centre de formation de Côte d'or (qui remplace la Liverpool Academy). «On a voulu mettre notre expérience et nos connaissances footballistiques au service des jeunes de l'endroit, souvent issus de milieux défavorisés, pour qu'ils aient un but dans la vie, grâce au football. Mais on insiste sur le fait qu'ils doivent bien travailler à l'école en parallèle, pour ne pas le regretter plus tard. Je connais tellement de joueurs qui sont partis à l'étranger, qui ne savaient pas trop lire et écrire, qui ont eu des problèmes pour signer leur contrat et faire valoir leurs droits après, qui ont finalement dû jeter l'éponge et rentrer à Maurice» alerte dit Ludovic Lucette, actuellement coach de gardiens de but au CNFF avec Fidy et Rajen Dorasamy.

Sur le terrain, les footeux en herbe assurent. Pas de longs ballons balancés devant n'importe comment. Le jeu est propre. Ballon au sol. Le jeu de passes et la circulation du ballon sont là, on sent qu'ils jouent ensemble depuis tout petit et qu'ils ont développé des automatismes.

On remarque le latéral rapide Kylian Olivier, un duo très technique au milieu composé de Thiago François et Kendy Botte et derrière il y a Jake Gopee, le Nemanja Vidic de l'équipe, qui a l'air costaud du haut de ses 11 ans, aidé d'Aaron Pierre qu son coach compare à Jaap Stam ! Chez les U9 il y a aussi Jaden Gopee, Cadwell Julie et Mathias Bavajee qui affichent un beau potentiel.

«Ce sont des enfants qui répondent présents dès qu'on fixe un entraînement. Même si c'était à 21h00 ! Ils sont très motivés, ont soif d'apprendre et on voit les résultats sur le terrain. Fabien François est prof, donc il peut mieux les encadrer concernant l'éducation. Ils ne sont pas tous brillants académiquement, mais le sport peut quand même leur ouvrir une porte de sortie» poursuit Lucette.

A la Réunion, les petits gars de Mahebourg Blue Shark Academy, ont bien figuré au tournoi qui réunissaient 40 équipes en 10 poules de 4. Après des scores de 6-0, 4-0 et 1-0 au 1er tour, ils gagnent 4-0 en 8es puis s'inclinent 1-0 aux penalties en quart, contre une grande équipe St Louisienne qui ira jusqu'en finale.

«C'est la pépinière du football de demain. Nous avons dignement représenté notre région, Mahébourg, ainsi que notre pays» résume l'entraîneur, fier de voir plusieurs de ses joueurs rejoindre la sélection de jeunes pour le tournoi Cosafa l'année prochaine. Un parcours héroïque qui donnent des ailes à ces jeunes requins qui convoitent d'évoluer un jour dans les grands bassins.