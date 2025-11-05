Ile Maurice: Lyudmila Samsonova - «J'adore la simplicité des gens et la paix à Maurice...»

Est-ce qu'on est heureux à Maurice ? Pris dans le tourbillon de la vie et toutes nos occupations, on oublie parfois les bons côtés de notre quotidien dans notre belle île de l'océan indien et ce sont souvent des invité de passage, qui ont beaucoup voyagé et découvert le monde, qui viennent nous le rappeler.

A l'instar de la joueuse de tennis russe, Lyudmila Samsonova, qui vient de passer un séjour très agréable à Heritage Awali Golf & Spa Resort et qui dit mesurer pleinement la chance qu'ont les Mauriciens de vivre ici.

A 26 ans, la 17e joueuse mondiale au classement WTA, a connu une belle saison sur le plan sportif jusque dans les trois derniers mois, où elle a dû changer d'entraîneur et de staff, et avait besoin de se changer les idées. Vu qu'elle n'avait jamais visité Maurice, elle s'est dit que ce serait chouette de découvrir un nouveau pays. D'autant que tous ses amis chantaient à ses oreilles : «Maurice c'est magnifique, tu dois y aller»... C'est ainsi qu'elle a fait le saut et a organisé son voyage sur les bons conseils de la Mauritius Tennis Academy et de Matteo Zinno.

Un choix qu'elle ne regrette pas. Avec des moments inoubliables ou elle a pu découvrir nos magnifiques paysages en nageant avec les dauphins ou en faisant du trekking au milieu des animaux. Profitant pleinement des endroits à couper le souffle qu'offre notre île. Lyudmila Samsonova a aussi pu partager son expérience de championne en échangeant quelques balles avec des clients de l'Heritage Awali Golf & Spa Resort et quelques joueurs de tennis parisiens, vendredi dernier.

Lyudmila Samsonova a comblé de bonheur tous ceux qui ont pu échanger quelques balles avec elle vendredi dernier à l'hôtel Heritage Awali Golf & Spa Resort.

«C'est ma première fois à Maurice, c'est vraiment magnifique. L'opportunité de pouvoir venir ici est géniale. On a eu l'occasion de découvrir plusieurs endroits. J'adore le côté nature de l'île et j'ai beaucoup aimé l'interaction avec les Mauriciens, qui sont super aussi» a déclaré la joueuse russe qui trouve notre style de vie bien meilleur que dans beaucoup d'autres pays !

«Beaucoup de gens aiment venir à Maurice. Ici, je sens la paix. Les gens sont très gentils. Les gens sont très simple. Alors que dans beaucoup de pays d'Europe de l'ouest c'est ce qui manque. En Europe de l'ouest, tout est un question d'argent, d'argent, d'argent. Mais quand on vient ici, on voit qu'il y a autre chose que ça aussi. Ils vivent pour des choses simples, ils n'ont pas besoin d'autre chose. Ca me parle parce que j'ai grandi dans une famille ou c'était comme ça. Je comprends ces choses» dit la joueuse russe dont le pays est en guerre avec l'Ukraine.

Lyudmila Samsonova s'est dit reconnaissante d'avoir eu Matteo Zinno, directeur de la Mauritius Tennis Academy, comme contact local pour découvrir l'île.

Pour Lyudmila Samsonova voyager pour jouer au tennis est un doux privilège... mais qui est aussi lourd à porter. «A la base, moi je n'aime pas prendre l'avion. Ce n'est pas évident, parce qu'on voyage vraiment toutes les semaines. Parfois les gens ne comprennent pas qu'on se plaigne de ça, ils trouvent ça magnifique, même si bien sûr on est très très heureux de pouvoir vivre tout ça. Beaucoup en rêvent mais n'ont pas cette chance».

«J'en discutais récemment. Il faut rêver grand mais parfois la vie ne vous le permet pas. Mon conseil serait de tout faire pour vivre ses rêves et de se battre pour ça, y croire à fond et peut être que quelque chose de merveilleux suivra derrière...» Concernant ses objectifs personnels, la quart de finaliste du dernier Wimbledon vise à s'améliorer chaque jour et, aussi, apprendre à contrôler son émotivité car, même à 26 ans, elle dit avoir beaucoup d'objectifs à atteindre.