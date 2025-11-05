Madagascar: Antananarivo - Des canaux d'évacuation remplis de déchets

Certains quartiers de la capitale font face à l'obstruction de leurs canaux d'évacuation. Des mesures de prévention d'inondations sont actuellement en cours.

La capitale fait face à une obstruction de ses principaux canaux d'évacuation des eaux. Cette situation résulte à la fois de la prolifération des jacinthes d'eau et de l'accumulation d'ordures ménagères. Des bouteilles en plastique, sachets, couches usagées et autres déchets végétaux s'y entassent, empêchant un écoulement normal et régulier des eaux pluviales.

Cette obstruction représente un véritable risque pour la ville, surtout avec l'approche de la saison des pluies. En perturbant le drainage naturel, elle augmente significativement la probabilité d'inondations dans plusieurs quartiers, menaçant les habitations, les infrastructures et la sécurité des habitants. Selon un technicien, « la prolifération de constructions illicites sur les réseaux d'assainissement constitue un autre obstacle majeur, qui accentue encore les risques d'inondations à Antananarivo. »

Pour y remédier, la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) a prévu de mobiliser six cents personnes par arrondissement dans le cadre du programme HIMO (Haute Intensité de Main-d'OEuvre).

Préparation

Leur mission sera de renforcer le curage et le nettoyage des canaux et des égouts, afin d'assurer un écoulement optimal des eaux pluviales et de limiter les risques d'inondation.

Parallèlement, à la station de pompage Ambodimita, le ministre de l'Aménagement du Territoire et des Affaires foncières, Lylyson René de Rolland Urbain, a réceptionné des pompes à eau d'une capacité de 600 m³/heure, fournies par le BNGRC et destinées à l'APIPA. Ces équipements permettront de renforcer l'efficacité du système de drainage de la plaine d'Antananarivo, contribuant ainsi à une meilleure préparation de la ville face à la saison des pluies.