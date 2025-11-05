Madagascar: Pétanque - Championnats de Madagascar - L'équipe championne masculine ira en Mauritanie

Madagascar participera aux championnats d'Afrique en triplette, doublette, tête à tête et concours de tir de précision à partir du 22 novembre en Mauritanie.

En quête d'un quatrième titre continental en triplette masculine. La dernière compétition nationale de la saison, les championnats de Madagascar de pétanque en triplettes hommes, dames, juniors et vétérans, se dérouleront ce week-end, les 7, 8 et 9 novembre à Maibahoaka à Ivato.

L'équipe championne en triplette masculine représentera le pays à la 10e édition des championnats d'Afrique. La version 2025 du sommet continental se tiendra du 22 au 28 novembre, à Nouakchott en Mauritanie. Madagascar y sera donc représenté par les joueurs du futur club champion national au lieu d'une sélection nationale.

« La fédération prendra en charge le déplacement de l'équipe ainsi que le coach national désigné par la direction technique nationale » a confié le président de la fédération sport boules malgache (FSBM), Adrien Julio Edouard Andrianirina.

Après avoir avancé et assuré les nombreuses sorties de cette saison entre autres la tournée estivale et le Masters de pétanque en France, les championnats du monde en doublette et individuel en France, les jeux mondiaux en Chine, et dernièrement les mondiaux des juniors en Espagne, la FSBM va encore assurer la prise en charge de ce déplacement en Mauritanie.

Passeport pour la Mauritanie

« Il a été prévu que l'État prend en charge les championnats du monde de différentes catégories cette année. Les procédures sont encore cours et les subventions en attente de déblocage. Ce championnat d'Afrique n'est donc pas pris en compte par les sorties subventionnées par l'État » a souligné le patron de la discipline.

Depuis quelques semaines, la fédération a avisé les joueurs en lice au sommet national triplette à préparer en avance les dossiers administratifs pour la demande de visa.

« Nous n'aurons plus que deux semaines pour préparer les dossiers. Nous demanderons en ligne le visa via le lien de l'ambassade de la Mauritanie » a-t-il expliqué. Madagascar est en quête d'un quatrième titre après ceux ravis en 2017 en Tunisie, en 2011 au Cameroun et en Tunisie en 2009. Alhenj Tonitsihoarana dit Toutoune était champion d'Afrique en triplette et en tir de précision en 2017.