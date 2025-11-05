Madagascar: Énergie - Des panneaux solaires à la rescousse d'Ankatso

Mille quatre-vingt-douze panneaux solaires ont été offerts par le gouvernement à l'université d'Antananarivo. La cérémonie officielle de remise de ces équipements s'est tenue hier sur le campus universitaire.

« Ce sont des solutions concrètes aux besoins exprimés par les étudiants et aux difficultés rencontrées par les établissements d'enseignement supérieur »,

a déclaré le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (Mesupres), Pr Ndaohialy Manda-Vy Ravonimanantsoa, lors de sa première visite officielle, placée sous le signe du dialogue, du partenariat et de la refondation universitaire.

Les équipements ont été reçus par le président de l'université d'Antananarivo, Pr Rivoarison Randrianasolo, accompagné des représentants des associations étudiantes, pédagogiques et de plusieurs responsables universitaires. L'université a ainsi bénéficié d'un important lot d'équipements énergétiques destinés à renforcer son autonomie et à pallier les coupures d'électricité sur le campus. Parmi ces équipements figurent 804 panneaux solaires d'une puissance de 590 W et 288 autres de 720W.

Protection

Le lot comprend également des batteries de stockage et des onduleurs, destinés à assurer la continuité des activités pédagogiques et administratives, ainsi que deux cents lampadaires solaires pour renforcer la sécurité et l'éclairage des espaces extérieurs. Des caméras de surveillance viennent compléter le dispositif afin d'améliorer la protection des infrastructures.

Offerts par la Présidence de la Refondation de la République de Madagascar, ces équipements visent à moderniser les infrastructures universitaires et à promouvoir un enseignement supérieur durable, innovant et inclusif.

Dans son allocution, le ministre a lancé un appel à la responsabilité collective : « Nous devons traiter les biens publics avec soin et responsabilité, car le véritable changement commence par la transformation de nos comportements individuels », a-t-il ajouté.

Ces équipements visent à renforcer l'autonomie énergétique de l'université d'Antananarivo, tout en améliorant la qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche. D'autres universités à travers le pays bénéficieront également de cette dotation gouvernementale.