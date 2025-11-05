Madagascar: Revendication de la GEN Z - Un comité de suivi en place

5 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Tsilaviny Randriamanga

Plus de trois semaines après la fin des manifestations du mouvement Gen Z, un comité de suivi, nommé Komity miaro ny tolona (KMT), a été officiellement mise en place.

Cette structure rassemble des artistes, des représentants de partis politiques et des associations de la société civile, et se donne pour mission de veiller à la concrétisation des revendications portées par la jeunesse.

« Nous existons pour défendre les acquis du mouvement lancé le 25 septembre. Après avoir assuré la coordination des actions, notre rôle est désormais de garantir que les engagements pris soient effectivement respectés », a précisé Miary Rasolofoarijaona, secrétaire exécutif du KMT, lors d'un point de presse à Mahamasina, hier.

Parmi les acquis que le comité entend protéger figurent la liberté d'expression et le libre accès aux médias publics, ainsi que l'organisation d'élections transparentes, à commencer par celles des Fokontany.

Le KMT se concentre également sur le suivi des revendications restées insatisfaites afin de fournir un signal clair au gouvernement et de maintenir un dialogue constructif avec les autorités. À travers cette initiative, le comité souhaite consolider les droits obtenus par le mouvement et assurer leur pérennité dans le paysage politique malgache.

