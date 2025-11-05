Madagascar: Gouvernance - Faible participation des femmes dans la vie politique

Le taux de participation des femmes dans la gouvernance à Madagascar reste faible. « Il représente 7 %, soit 131 femmes sur 1 695 communes. Conscients des facteurs qui expliquent cette situation, nous soutenons les maires et lançons des initiatives pour accroître la participation féminine dans la gouvernance », explique Estelle Andriamasy, présidente du CNFM.

Cette initiative a été présentée lors du lancement du projet de renforcement de la participation des femmes et de formation des élues à Madagascar, sous l'impulsion du Conseil national des femmes de Madagascar (CNFM), organisé avec l'appui de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), qui s'est tenu hier à l'espace Fenitra By Pass.

« Il est essentiel de valoriser les femmes maires. À Madagascar, elles restent encore trop peu nombreuses à occuper des postes à responsabilité. Il est nécessaire de se mobiliser et de s'unir pour changer cette situation », a ajouté Estelle Andriamasy.

Actuellement, 131 femmes maires sont en fonction dans le pays. Ces élues bénéficient de programmes de renforcement de capacités, comprenant des formations sur l'égalité des genres, la gouvernance communale et le leadership féminin, afin de mieux assumer leurs fonctions et de servir de modèle pour encourager davantage de femmes à s'engager dans la vie publique.