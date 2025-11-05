Madagascar: Transparence financière - Le ministère de l'Économie et des Finances audité en premier

Dans le cadre de la refondation de l'État, le ministère de l'Économie et des Finances (MEF) ouvre la voie à une grande opération de contrôle des finances publiques. Le 3 novembre, le président de la Cour des comptes, Jean de Dieu Rakotondramihamina, a été reçu par le ministre du MEF, Dr Herinjatovo Aimé Ramiarison, pour lancer officiellement cet audit.

Conformément aux directives du président de la Refondation de la République et du Premier ministre, cette initiative a pour objectif d'évaluer la gestion des finances publiques, de détecter les éventuelles irrégularités et de proposer des mesures correctives. Prévu sur une durée de 90 jours, cet audit servira de modèle pour d'autres ministères, ainsi que pour la Présidence et les institutions jugées sensibles.

Le choix du MEF n'est pas anodin. « Toutes les fonctions clés de la gestion publique y sont concentrées », souligne le ministre Ramiarison. Le ministère s'est porté volontaire pour être audité en premier, montrant sa volonté d'incarner la transparence et de répondre aux attentes du public. La Direction générale du contrôle financier se dit pleinement mobilisée pour accompagner l'Inspection générale de l'État dans cette mission.

Ce contrôle rigoureux intervient après des révélations inquiétantes sur la Jirama. La Cour des comptes y a constaté des pertes de plus de 700 millions d'ariary entre 2020 et 2023, dues à des écarts dans la gestion des carburants et à un suivi insuffisant des stocks. Ces dérives ont pesé sur la performance énergétique nationale, mettant en lumière la nécessité d'un audit systématique et transparent.

La Cour des comptes, institution indépendante chargée de contrôler les finances publiques et de juger les comptes des comptables publics, dispose d'un cadre légal solide. Ses missions couvrent le contrôle des budgets de l'État, des collectivités locales et des établissements publics, ainsi que l'évaluation des politiques publiques. Elle publie ses rapports pour informer le Parlement, l'État et les citoyens.