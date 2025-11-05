Madagascar: Intersaison - Météo Madagascar annonce des averses orageuses

5 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

La Direction générale de la météorologie annonce une semaine marquée par des averses orageuses sur plusieurs régions du pays. Les Hautes-Terres centrales seront les premières concernées avant une extension progressive vers l'est de Madagascar à la fin de la semaine. Les conditions météorologiques seront favorables à la formation de pluie.

« Des averses orageuses sont attendues à partir de la mi-semaine sur les Hautes Terres et pourraient s'intensifier vers la côte est à l'approche du week-end », indique un technicien de la météorologie nationale, hier.

Les régions des Hautes- Terres centrales, dont Antananarivo, devraient connaître des précipitations les après-midis, ce jour, demain et vendredi. Face à la possibilité de pluies parfois soutenues, Météo Madagascar appelle les habitants à la vigilance. Les personnes résidant dans les zones susceptibles d'être touchées sont encouragées à collecter l'eau de pluie pour un usage domestique, notamment dans les localités encore marquées par la sécheresse. « Il est conseillé de stocker l'eau de pluie en prévision des besoins du quotidien », rappelle le service météorologique national.

Cette saison pluvieuse s'annonce normale, avec des précipitations qui pourraient tomber un peu plus tôt que la dernière saison de pluie, selon les prévisions.

