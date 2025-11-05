Madagascar: Volleyball - Basketball - Inntezar ambitionne une carrière internationale

Mordu de sport en général, le jeune volleyeur et basketteur de 18 ans, mesurant 1,99 m, Inntezar Houssen Aziz Bandjee, projette de s'expatrier au début de l'année prochaine afin de poursuivre des études universitaires en pharmacologie et de mener une carrière sportive internationale. Il possède les atouts techniques, mais surtout physiques, pour y parvenir.

Fils de Nilam Nicole, ancienne présélectionnée en basket et arbitre, aujourd'hui secrétaire générale de la commission centrale des arbitres de la Fédération Malgache de Basketball, il a également pratiqué d'autres disciplines comme le football, le tennis et l'athlétisme.

Ayant obtenu son baccalauréat cette année, il est actuellement en train de choisir l'établissement où il poursuivra ses études tout en pratiquant le sport de haut niveau. Ses parents analysent plusieurs options d'universités en Europe, aux États-Unis ou ailleurs.

Gravir les échelons

« J'aurai le choix de rejoindre leur équipe de basket ou de volley, voire les deux en même temps... Mon objectif est d'abord de participer à des compétitions nationales interuniversitaires, puis d'intégrer une équipe professionnelle. J'accepterai toujours, au cas où l'on m'appelle en sélection », confie Inntezar.

Depuis cette saison, il évolue à l'École de volleyball d'Ihosy au poste de milieu. Grâce à son grand gabarit, il assure les rôles de bloqueur, contreur et attaquant. Face à de grands clubs du pays comme ASI et GNVB, son équipe a atteint les demi-finales du sommet national U20G la semaine dernière.

Il a commencé à pratiquer le volley-ball, dès la classe de 3e à l'école anglophone Vision Valley School à Talatamaty, et a remporté plusieurs titres dans les compétitions inter-collèges et lycées. En basket, avec son club New Basket Evolution, il s'est arrêté en quarts de finale du championnat national U18. En 2023, il a été vice-champion de Madagascar avec l'École de basket Fanantenana.

Outre sa carrière de joueur, il vient d'être promu arbitre fédéral grade régional en basket et est diplômé FIBA Level 1 en tant qu'officiel de table de marque (OTM). Il devait s'envoler au mois de juillet, mais le choix de l'université où il pourrait concilier études et sport de haut niveau a retardé son départ.