Madagascar: Novembre numérique 2025 - La créativité et l'innovation à l'honneur

L'Institut français de Madagascar et l'Alliance française d'Antananarivo s'unissent pour une édition inédite de Novembre Numérique, dédiée aux cultures digitales et à la créativité technologique.

Pendant un mois, Antananarivo se transforme en capitale des cultures numériques. L'Institut français de Madagascar (IFM) et l'Alliance française d'Antananarivo (AFT) conjuguent leurs efforts pour proposer une édition 2025 élargie de Novembre Numérique, un événement mondial initié par l'Institut français et célébré chaque année dans plus de 70 pays et 130 villes.

Véritable célébration des cultures digitales, Novembre Numérique se veut un espace d'expérimentation, de partage et de découverte autour des nouvelles technologies. L'édition 2025 met en avant les talents numériques malgaches, tout en favorisant la collaboration entre artistes, entrepreneurs, étudiants et grand public. L'objectif : explorer le numérique comme levier de créativité, d'éducation et d'innovation durable.

Expérience inédite

Le programme s'annonce riche et varié. À l'Institut français de Madagascar, du 8 au 20 novembre, le public découvrira une expérience immersive mêlant réflexion, exploration et innovation. Au menu : tables rondes, expériences de réalité virtuelle, jeux vidéo, journées d'orientation et concerts.

De son côté, l'Alliance française d'Antananarivo accueillera, quant à elle, les activités du 10 au 23 novembre, axées sur l'apprentissage, la créativité et les technologies émergentes. S'y tiendront des ateliers de jeux vidéo, de robotique et d'intelligence artificielle, avant de clore l'événement en beauté avec un concert de clôture festif.

Cette édition promet ainsi d'offrir une expérience numérique inédite, ouverte à tous les publics, où innovation rime avec partage et créativité.