Madagascar: Novembre numérique 2025 - La créativité et l'innovation à l'honneur

5 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

L'Institut français de Madagascar et l'Alliance française d'Antananarivo s'unissent pour une édition inédite de Novembre Numérique, dédiée aux cultures digitales et à la créativité technologique.

Pendant un mois, Antananarivo se transforme en capitale des cultures numériques. L'Institut français de Madagascar (IFM) et l'Alliance française d'Antananarivo (AFT) conjuguent leurs efforts pour proposer une édition 2025 élargie de Novembre Numérique, un événement mondial initié par l'Institut français et célébré chaque année dans plus de 70 pays et 130 villes.

Véritable célébration des cultures digitales, Novembre Numérique se veut un espace d'expérimentation, de partage et de découverte autour des nouvelles technologies. L'édition 2025 met en avant les talents numériques malgaches, tout en favorisant la collaboration entre artistes, entrepreneurs, étudiants et grand public. L'objectif : explorer le numérique comme levier de créativité, d'éducation et d'innovation durable.

Expérience inédite

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le programme s'annonce riche et varié. À l'Institut français de Madagascar, du 8 au 20 novembre, le public découvrira une expérience immersive mêlant réflexion, exploration et innovation. Au menu : tables rondes, expériences de réalité virtuelle, jeux vidéo, journées d'orientation et concerts.

De son côté, l'Alliance française d'Antananarivo accueillera, quant à elle, les activités du 10 au 23 novembre, axées sur l'apprentissage, la créativité et les technologies émergentes. S'y tiendront des ateliers de jeux vidéo, de robotique et d'intelligence artificielle, avant de clore l'événement en beauté avec un concert de clôture festif.

Cette édition promet ainsi d'offrir une expérience numérique inédite, ouverte à tous les publics, où innovation rime avec partage et créativité.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.