Madagascar: Rugby à XV - Dames - Retrouvailles électriques entre SC Besarety et RCT Soavimasoandro

Malgache Rugby enclenche la vitesse supérieure dans la poursuite du championnat national, après l'arrêt forcé dû aux troubles du mois de septembre.

Quatre rencontres sont au programme ce dimanche 9 novembre, au stade Makis d'Andohatapenaka, et deux autres se dérouleront sur le terrain annexe, à l'occasion de la deuxième journée du championnat national de première division féminine et de l'élite fédérale, le XXL Energy Top 12 pour les hommes.

Le public aura droit à un programme chargé, mêlant compétitions féminines et masculines. Dès 9 heures, les dames ouvriront la journée avec la confrontation entre SC de Besarety et RCT de Soavimasoandro, un duel attendu entre deux formations ambitieuses. Ce sera un remake de la finale de la Coupe de Madagascar, remportée difficilement par le SC de Besarety, qui s'était imposé sur le score de 29 à 22.

FTV de Lalamaty défiera FTF d'Antohomadinika sur le terrain annexe d'Andohatapenaka à 9 heures, suivi du match opposant UAS Cheminots à FT de Manjakaray à 11 heures.

Chez les hommes, le spectacle s'annonce intense. À 11 heures, Cosfa, avec son rouleau compresseur, affrontera STM (Savonnerie) dans un match attrayant entre deux habitués des grandes affiches du rugby national.

La rencontre suivante opposera Uscar Commune à USA d'Ankadifotsy à 13 heures, avant le dernier face-à-face de la journée entre CEA d'Andranomanalina et TFA d'Anatihazo, à 15 heures. Le club Étoile d'Andranomanalina, avec son gros renfort en provenance du FT de Manjakaray, est très attendu ce dimanche, car les rugbymen de Pilokely- appellation du club de TFA d'Anatihazo- sont très difficiles à manier.