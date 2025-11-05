Madagascar: Patrimoine - Le Rova Manjakamiadana procède à un inventaire

Le Rovan'i Madagasikara ferme temporairement ses portes du 5 au 7 novembre pour inventaire.

Symbole majeur du patrimoine malgache, le Rovan'i Madagasikara connaît cette année une pause particulière. Alors que la date du 6 novembre évoque le souvenir douloureux de l'incendie survenu en 1995, aucune commémoration ne se tiendra cette fois. Le site sera exceptionnellement fermé du 5 au 7 novembre 2025 pour un inventaire complet de ses objets de collection, selon une instruction du Premier ministre Herintsalama Rajaonarivelo en date du 21 octobre dernier.

Perché sur la colline d'Analamanga, le Rova fut autrefois le siège du pouvoir royal merina avant de devenir l'un des emblèmes historiques les plus importants de Madagascar. Ravagé par les flammes il y a près de trente ans, il a depuis fait l'objet de travaux de restauration afin de préserver sa valeur culturelle et architecturale.

Cette fermeture temporaire s'inscrit dans cette même volonté de préservation du patrimoine national, en assurant la sécurisation et la mise à jour des inventaires des biens qui y sont conservés.

Le Rova rouvrira ses portes le samedi 8 novembre 2025, aux horaires habituels de 9h à 17h, pour accueillir de nouveau les visiteurs dans ce lieu chargé d'histoire et d'émotion.