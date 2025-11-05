Madagascar: Patrimoine - Le Rova Manjakamiadana procède à un inventaire

5 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Le Rovan'i Madagasikara ferme temporairement ses portes du 5 au 7 novembre pour inventaire.

Symbole majeur du patrimoine malgache, le Rovan'i Madagasikara connaît cette année une pause particulière. Alors que la date du 6 novembre évoque le souvenir douloureux de l'incendie survenu en 1995, aucune commémoration ne se tiendra cette fois. Le site sera exceptionnellement fermé du 5 au 7 novembre 2025 pour un inventaire complet de ses objets de collection, selon une instruction du Premier ministre Herintsalama Rajaonarivelo en date du 21 octobre dernier.

Perché sur la colline d'Analamanga, le Rova fut autrefois le siège du pouvoir royal merina avant de devenir l'un des emblèmes historiques les plus importants de Madagascar. Ravagé par les flammes il y a près de trente ans, il a depuis fait l'objet de travaux de restauration afin de préserver sa valeur culturelle et architecturale.

Cette fermeture temporaire s'inscrit dans cette même volonté de préservation du patrimoine national, en assurant la sécurisation et la mise à jour des inventaires des biens qui y sont conservés.

Le Rova rouvrira ses portes le samedi 8 novembre 2025, aux horaires habituels de 9h à 17h, pour accueillir de nouveau les visiteurs dans ce lieu chargé d'histoire et d'émotion.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.