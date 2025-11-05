Madagascar: Athlétisme - La FMA publie le calendrier électoral

5 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

La Fédération malgache d'athlétisme (FMA) a rendu public le calendrier électoral pour le renouvellement de ses instances dirigeantes. Le dépôt des candidatures pour les clubs se poursuit jusqu'au 20 novembre, tandis que celui des sections aura lieu du 22 au 24 novembre. Les ligues suivront entre le 28 et le 30 décembre, avant les élections fédérales fixées au 7 février 2026.

Selon le président Dominique Raherison, cette organisation vise à garantir « un processus transparent et inclusif, permettant à chaque structure d'exprimer sa voix dans le respect des textes ».

La validation des candidatures par la Fédération interviendra le 28 janvier 2026. Le scrutin marquera une étape importante pour la continuité et la stabilité de l'athlétisme malgache. Le pari est lancé.

